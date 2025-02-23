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Repertuvarında unutulmaz halk türkülerine yer veren sanatçı, bağlamasıyla da izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İzmirlerin yoğun ilgi gösterdiği konser ayakta alkışlandı.

Uzun yıllardır Türk halk müziğine derin katkılar sağlayan ve sayısız eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Musa Eroğlu, geleneksel Türk müziğinin en özel ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu.