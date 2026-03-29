İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen panelde, kadın emeği ve engelli bireylerin hakları çok yönlü ele alındı. Etkinlikte sosyal politikaların güçlendirilmesi çağrısı öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de kadın emeği ve engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki yerini güçlendirmek amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Kadın Gücü Derneği iş birliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)'de 'Kadın Emeği ve Engellilik Paneli' düzenlendi.

'Eşit ve Erişilebilir Bir Yaşam İçin' mottosuyla gerçekleşen buluşmaya siyaset, akademi ve sivil toplumdan çok sayıda isim katıldı.

Program, bedensel engelli piyanist Amir Ali'nin dinletisiyle başladı. Panelde konuşan Aylin Nazlıaka, engelli bireylerin hak temelli politikalarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin sosyal hizmetlerde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Nazlıaka, 'Engelli değil, engellenen bireyler vardır' diyerek erişilebilirlik politikalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Güldem Atabay ise sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kadınlar ve özel gereksinimli bireyler için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, yerel yönetim olarak eğitimden istihdama, erişilebilirlikten sosyal yaşama kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yıldır, kadın emeğinin görünür kılınmasının ve sosyal sermayenin güçlendirilmesinin toplumsal gelişim açısından kritik olduğunu söyledi. Panelde söz alan Şenal Sarıhan, engelli haklarının insan onuruna dayandığını vurgularken, Nurşen Balcı kadınların üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca Asperger sendromlu çalışan Lal Günsu Ergüven kendi deneyimini paylaşarak, destekli istihdamın hayatındaki dönüştürücü etkisini anlattı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelde akademisyenler ve uzmanlar; erişilebilirlik, bakım emeği, engelli istihdamı ve kadın emeğinin görünürlüğü gibi başlıklarda sunumlar yaptı. Panel, kadınlar ve engelli bireyler için daha eşit ve erişilebilir bir yaşam hedefiyle politika ve uygulamaların güçlendirilmesi çağrısıyla sona erdi