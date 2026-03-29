Bursa'da temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda yoğun gayret gösteren Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, gelen şikayetler üzerine çöp dolu evi, mahkeme kararıyla temizleyerek, mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

BURSA (İGFA) - Kent temizliği ve halk sağlığını ön planda tutan Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturdu.

Kayıhan Mahallesi'nde uzun süredir çevre ve halk sağlığını tehdit eden çöp ev, mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla temizlendi. Mahalle sakinlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak yasal süreci başlattı. Mahkeme kararının ardından Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Uzun süredir biriktirilen ve üst üste istiflenerek kötü kokuya neden olan kıyafetler ve atıklar, dikkatli bir şekilde ayrıştırılarak dışarı çıkarıldı. Çalışmalarla birlikte çevrede hissedilen rahatsızlık da ortadan kaldırıldı. Ev içerisinden çıkarılan çöp ve atıkların miktarı ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Yapılan çalışma sonucunda toplam 4 kamyon dolusu çöp evden tahliye edildi. Ardından ekipler tarafından detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilerek yaşam alanı hijyenik hale getirildi.

Gerçekleştirilen çalışma, Kayıhan Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kayıhan Mahalle Muhtarı Ali Osman Işık, Osmangazi Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine Osmangazi Belediyesi zabıtamıza bilgi verdik, bununla beraber savcılığa da bilgi verdik. Geldiler, araştırdılar. Bayağı yoğun bir eşya vardı. Daha hijyenik ortamda, herkesin huzurlu durabilmesi için bunu yapmak zorunda kaldık, iyi oldu. İnşallah bir daha böyle çıkmaz. Temizliğimizi yaptık. Allah razı olsun belediyemiz arkamızda, sahip çıkıyor, bizler de elimizden geldiği kadarıyla belediyemizle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.