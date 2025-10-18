İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonu yeni sahnesi Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde seyircisiyle birlikte açtı. 'Çok Tuhaf Soruşturma' oyunu yine tam not aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2025-2026 tiyatro sezonunu yeni sahnesinde açtı. İzBBŞT Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi'nde gerçekleşen 'Çok Tuhaf Soruşturma' oyununun gösterimiyle sezona 'merhaba' diyen Şehir Tiyatrolarını seyircisi yalnız bırakmadı. Oyun kapalı gişe sahnelendi. Karşıyakalı tiyatroseverlerin doldurduğu salonda Şehir Tiyatroları oyuncularının performansı sık sık alkışlarla kesildi.

'Kendinizi sanatsız, bizi seyircisiz bırakmayın'

Gösterimin ardından tüm tiyatro emekçileri ile sahneye çıkarak seyirciye seslenen İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, 'İzmir Şehir Tiyatroları olarak Karşıyaka'da, sizlerle birlikte yeni sahnemizde sezonu açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Şehir Tiyatroları'nda görev alan yüzü aşkın sanat emekçisi olarak, her akşam tiyatroyu sizlere ulaştırabilmek için didiniyoruz. Sizlerden tek bir ricamız var; lütfen kendinizi sanatsız, bizleri de seyircisiz bırakmayın' dedi.

Çok Tuhaf Soruşturma

Türkiye'deki adalet sisteminin işleyişindeki çarpıklıklar üzerine usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un yazdığı, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer'in yönettiği oyunda bir hata sonucu hapishaneye düşen üç arkadaşın başından geçenler kara komedi tarzında ele alınıyor. Oyunda Ayhan Anıl, Bahadır Buyruk, Burak Budak, Mustafa Can Yılmaz, Okan Kam ve Candaş Yılancı rol alıyor. Oyunun ışık tasarımını Kaan Burmaoğlu, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili yaptı.

Oyun bu akşam da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. 19 Ekim'de ise 'Soytarılar Okulu' isimli çocuk oyunu Karşıyakalı çocuklar ile buluşacak. İzmir Şehir Tiyatroları, kentteki ikinci sahnesi olan Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde her ayın son iki haftasında perde açmayı sürdürecek.