İzmir Karabağlar Belediyesi Halk Sağlığı Haftasında önemli bir sağlık hizmetini ilçeye kazandırdı. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi 100. Yıl Uğur Mumcu Parkında düzenlenen törenle açıldı.

İZMİR (İGFA) - Halk sağlığını güçlendirmek, erken tanıyı desteklemek, doğru bilgiye erişimi artırmak, damgalama ve ayrımcılığı azaltmak için danışmanlık hizmetinin verileceği merkezde HIV testi de ücretsiz olacak.

Kimlik ve sosyal güvence bilgisi olmadan ve tamamen gizlilik esasına uygun olarak verilecek hizmet, önemli bir sorunun çözümüne katkı sunacak.

Parmak ucundan alınan tek damla kanın yaklaşık 20 dakikada çıkan sonuca göre, gerekli görüldüğü takdirde kişi sağlık hizmetlerine yönlendirilecek.

BİRLİKTELİK VE DAYANIŞMA

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve HIV/AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Profesörü ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Hekimi Dr. Mert Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, Karabağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doç. Dr. Seyfi Durmaz, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Nurcan Pirgan Çakır ile kamu kurumları, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı.

KARABAĞLAR, KÜÇÜK BİR TÜRKİYE

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kınay, Karabağlar'ı 'Küçük bir Türkiye' olarak tanımlarken sağlıkla ilgili konularda kimsenin kendisini yalnız hissetmediği ve tüm soruları rahatlıkla sorabileceği bir hizmet anlayışını büyütmenin mücadelesini verdiklerini vurguladı.

'Görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız, korktuğumuz, konuşmadığımız her sorun, çözemediğimiz çok daha büyük toplumsal sorunlar olarak hayatımıza dönüyor. İyileşebilmek için birbirimize ihtiyacımız var' diye konuşan Başkan Kınay, merkezin bu anlamda çok küçük bir mekanda çok büyük bir amaca hizmet edeceğini belirtti. Merkezin farklı kurumların bilgi ve deneyimiyle hayata geçirildiğinin de altını çizen Başkan Kınay, kurumlar arası dayanışmadan mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

ADIMLARIMIZI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ

Başkan Kınay, 'Karabağlar'dan İzmir'e İzmir'den tüm Türkiye'ye bu doğru adımları büyütmeye çalışıyoruz. Kaçmak, korkmak, utanmak değil tespit etmek, ortaya koymak ve sorunların çözümüne yönelik adım atmak gerekiyor. Karabağlar Belediyesi olarak sağlıklı kentler, sağlıklı yaşamlar ve sağlığa erişim hakkı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız.' dedi.

Sağlıklı yaşamın ve sağlık hizmetlerine erişimin temel bir insan hakkı olduğunu belirten Başkan Kınay sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sağlık hizmetlerine erişebilmek, sözümüzü söyleyebilmek, ötekileştirilmeden, korkmadan, utanmadan, yoklukla ve yoksullukla sınanmadan bize verilen ömrü sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek hepimizin temel hakkıdır.'

UZMANLARDAN ERKEN TANI VE TEST ÇAĞRISI

İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak da tanımlanan HIV (Human Immunodeficiency Virus) konusunda erken tanıya katkı sunmayı, doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nin önemini vurgulayan Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Prof. Dr. Selda Erensoy ve Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, yaptıkları konuşmalarda Belediye Başkanı Kınay'a teşekkür etti.

Türkiye'de HIV pozitif vakalardaki artışa işaret eden Prof. Dr. Pullukçu, asıl önemli olanın tanıya ulaşmak olduğunu vurguladı, bu tür merkezlerinin çoğalması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Kınay'a hizmet için teşekkür eden Prof. Dr. Pullukçu, tedavi olanaklarının oldukça geliştiğini ve tanı alan kişilerin normal yaşamlarını sürdürebildiğini ancak HIV pozitif olduğu düşünülen kişilerin ancak yarısına ulaşılabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Erensoy ise Türkiye'de tanıya erişimin artırılması gerektiğini vurguladı; damgalama ve ayrımcılığın insanların test yaptırmasının önündeki önemli engellerden biri olduğunu söyledi.

Testin yanı sıra doğru bilgilendirme, danışmanlık ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına yönlendirmenin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Metin ise, 3-9 Eylül arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası'nda böyle bir hizmetin hayata geçirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu anlattı; koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının önemine vurgu yaptı.

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin yaygınlaşmasının toplum sağlığını önceleyen çalışmaları desteklediklerini söyledi.

İZMİR'İN 5'İNCİ MERKEZİ KARABAĞLAR 'DA

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Hekimi Dr. Mert Aydın'ın İzmir'deki beşinci Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi'nin Karabağlar 'da hizmete girdiğini söyledi.

HIV vakalarının artış göstermesine rağmen test sayılarının yeterli düzeyde olmadığını belirten Dr Aydın, insanların çekinmeden başvurabilecekleri merkezlerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.