İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz spor okulları, 23 Haziran’da kapılarını açıyor. 5 Eylül’e kadar sürecek eğitimlerle çocuklar ve gençler, 17 tesiste çok sayıda branşta spor yapma fırsatı bulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Spor Başkenti İzmir” vizyonu doğrultusunda yaz spor okullarını başlatıyor.

23 Haziran-5 Eylül tarihleri arasında, belediyeye bağlı 17 tesiste düzenlenecek eğitimler, çocuk ve gençleri sporla buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın uzman eğitmenleri eşliğinde atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, kano, karate, satranç, tenis, yüzme gibi birçok branşta kurslar verilecek. Özel gereksinimli bireyler için de basketbol eğitimleri düzenlenecek.

HERKES İÇİN SPOR, HER YERDE SPOR

Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Havuz İzmir’de çocuk ve yetişkinlere yönelik yüzme kursları açılacak. Yetişkinler için serbest yüzme saatleri de sunulacak. Bayraklı, Bornova ve Kültürpark’ta 18 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz “Herkes İçin Spor” eğitimleri verilecek. Ayrıca Bayraklı, Bornova, Evka-4 ve Karabağlar’daki futbol sahalarında gençler için ücretsiz futbol kursları düzenlenecek.

“KEYİFLİ VE VERİMLİ BİR YAZ TATİLİ”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın sporu herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket ediyoruz. Çocuk ve gençlerimizin yaz tatilini nitelikli geçirmeleri için pek çok branşta kaliteli eğitim sunuyoruz. Sağlıklı yaşamı desteklemek ve sporu günlük hayatın parçası haline getirmek için tüm çocuk ve gençlerimizi yaz spor okullarımıza davet ediyoruz” dedi.