Kadın şapka kültürünün İzmir'deki 100 yıllık yolculuğu Bornova'da anlatılıyor

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Şapka Devrimi'nin 100. yılı kapsamında Beki Şikar'ın 26 yıllık koleksiyonu ve Bonfil ailesinin arşivlerinden derlenen fotoğraflarla hazırlanan 'İzmir'de Kadın Şapka Kültürü' sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat'ta açılan ve çok kültürlü İzmir şapka geleneğini anlatan sergi, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Açılışta, şapkanın kadınların toplumsal görünürlüğündeki rolüne ve Cumhuriyet'in modernleşme sürecindeki önemine dikkat çekildi.

Bornova Belediyesi, Şapka Devrimi'nin 100. yılında, İzmir'in çok kültürlü kadın şapka geleneğini gözler önüne seren özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat'ta açılan sergi, Beki Şikar'ın 26 yıllık şapka koleksiyonundan, Selim ve Sarit Bonfil'in aile arşivlerinden derlenen fotoğraflardan ve kapsamlı tarihsel araştırmalardan oluşuyor.

Sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihe Saygı - Yerel Koruma Ödülü'ne layık görülmüş çalışma üzerine tasarlandı.

Sergi, farklı dinlerden ve kültürlerden İzmirli kadınların davetlerde kullandığı şapkaların tarihsel ve sosyolojik izlerini bir araya getiriyor. Koleksiyon ve araştırmalar; şapkanın bir moda unsurundan öte, İzmir'in birlikte yaşam kültürünü, kadınların toplumsal görünürlüğünü ve Cumhuriyet'in modernleşme adımlarını yansıttığını ortaya koyuyor.

Küratörlüğünü üstlenen Selim Bonfil'in dijital fotoğraf arşivi, Sarit Bonfil'in sözlü tarih çalışmaları ve moda tasarım uzmanı Dilek Himam'ın analizleriyle sergi, zengin içerikli bir kültür tarihi anlatısına dönüştü. 'İzmir'de Kadın Şapka Kültürü'nü detaylı aktaran sergi 9 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.