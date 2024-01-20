Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partilerin belediye başkan adayları dikkat çekiyor. Fatih'de İYİ Parti'den geçmişten bu yana Fatih Siyasi tarihinde tanınıp bilinen bir aile olan Mahiroğlulları'ndan ehli bir aday gösterilmesi dikkat çekti. İyi Parti'nin adayı Jeofizik Mühendisi-Ekonometri Doktoru Barbaros Hayrettin Mahiroğulları oldu. Fatih İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, İyi Parti'nin 2024 yerel seçimleri için belirlediği aday, Jeofizik Mühendisi Dr. Barbaros Hayrettin Mahiroğulları basın mensuplarına projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu .

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde İyi Parti'nin öne çıkan isimlerinden biri olan Dr. Mahiroğulları, İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Fatih'i daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmeyi hedefliyor. Fatih İlçe Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve Fatih halkının yoğun ilgisi altında gerçekleşen açıklamada Dr. Mahiroğulları, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla sorunlara çözüm getireceğini ve geleceğe hazırlıklı bir şekilde adım atacaklarını ifade etti.

Medeniyetler beşiği Fatih'in tarihine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini belirten Dr. Mahiroğulları, "Gelenekleri koruyup geleceğe yürüyeceğiz, çünkü biz kökü mazide olan âtiyiz" dedi. Ayrıca, "Vazifeyi ihmale uğratan merhamet, vatana ihanettir" ilkesini benimseyerek, tüm kesimleri eşit derecede sahiplenmeye söz verdi.

Fatih'i İstanbul'un kalbi yapma vizyonuyla yola çıkan Dr. Barbaros Hayrettin Mahiroğulları, birikimleri ve tecrübeleriyle donanmış bir şekilde, İyi Parti'nin renkleriyle Fatih'e yeni bir soluk getirmeye hazır olduklarını söyledi.