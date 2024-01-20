AK Parti’de bugün açıklanacak ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe alfabetik sıraya göre adayları tek tek telefonla arayarak adaylıklarını tebliğ etti. Açıklanacak listede sürpriz isimler dikkat çekiyor.

İktidara yakın medya organlarının aktardığına göre, 31 Mart'ta AKP'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayı olarak yarışacak isimlere AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.

Listeye göre AKP yönetimi İstanbul'da üç ismin üstünü çizdi. Buna göre, Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli ilçelerinde mevcut başkanlar aday gösterilmedi.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.

Yarın açıklanacak AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle: