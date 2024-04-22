Taksim ve İstiklal Caddesi’nin simgelerinden nostaljik tramvayın yerine elektrik enerjisi ile çalışan bataryalı tramvay geliyor. Yeni nesil, çevreci, tasarruflu ve yüksek yolcu kapasiteli yeni nesil tramvaylar, iç ve dış dizaynıyla tarihi dokuyu koruyacak. Mevcut araçla aynı tasarıma sahip tramvaylar test sürüşlerinin ardından seferlere başlayacak.

Tarihi 1914 yılına uzanan İstiklal Caddesi’ndeki T2 Taksim – Tünel Nostaljik Tramvayı, elektrikli araç ile geleceğe taşınmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT’nin; çevreci, tasarruflu, yüksek yolcu kapasiteli ve 100 Elektrikli araç yatırımlarıyla İstiklal Caddesi’ne yeni nesil tramvay geliyor.

İÇİ DIŞI NOSTAJİK TRAMVAYLA AYNI

İETT mevcut dokuyu koruyarak, nostaljik tramvayları geleceğe taşımak için elektrik enerjisi ile çalışan bataryalı tramvay çalışmalarına hız verdi. Mevutta hizmet veren 4 nostaljik tramvay, havayi elektrik kablolarından aldıkları enerji ile seyahat edebiliyordu. Yeni tasarlanan araçlar, Şehirle özdeşleşmiş tramvayla aynı tasarımda olacak ve mevcut dokusunu koruyacak.

TEK ŞARJ İLE 150 KM

Elektrik enerjisi ile çalışan bataryalı tramvay çalışmaları tek şarj ile 150 kilometre menzil gidebilecek. 60 yolcu kapasitesine sahip araçlar, kamera ayna sistemiyle üst düzey yolcu güvenliği sağlayacak. Dıştan yolcuların tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği tasarıma sahip olacak.

Üretilen ilk bataryalı tramvay İstiklal Caddesi’nde test çalışmalarına başladı. Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeni bataryalı tramvay da İstiklal Caddesinde seferlerine başlayacak. Zamanla tüm araçlar bataryalı hale gelecek. Caddedeki havayi elektrik hattı iptal edilerek görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak.