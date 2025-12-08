İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı zengin Aralık takvimi, her yaştan sanatseveri Beylikdüzü Sahnesi'nde bir araya getirecek. Standup gösterileri, tiyatro oyunları ve konserlerle dolu takvim, Beylikdüzü'nde yılın son ayını sanat şölenine dönüştürecek.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatrodan standup gösterilerine, konserden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir içerik ile hazırlanan program, ilçe sakinlerine keyifli bir Aralık ayı yaşatacak. Aralık ayı standup gösterileri 2 Aralık'ta Tahsin Hasoğlu'nun performansıyla başlarken, 4 Aralık'ta 'Doğu Demirkol', 11 Aralık'ta 'Baturay Özdemir' ve 16 Aralık'ta Barbaros Şansal'ın 'Burda Olmaz' adlı gösterisi izleyiciyle buluşacak.

USTA OYUNCULAR BEYLİKDÜZÜ SAHNESİ'NDE

Kültür-sanat etkinliklerinde tiyatro oyunları 3 Aralık'ta sahnelenen 'Dublörün Dilemması' ile başladı. Aralık ayı boyunca birçok usta ismi Beylikdüzü Sahnesi'nde ağırlayacak olan program kapsamında; 9 Aralık'ta Erkan Can, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı 'Alevli Günler', 17 Aralık'ta AliPoyrazoğlu'nun yazıp yönettiği ve oynadığı 'Şıngır Şıngır Beyoğlu' oyunları tiyatro severlerle buluşacak.18Aralık'ta 'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım', 19 Aralık'ta 'Doğu Ekspresinde Cinayet', 20 Aralık'ta 'Geç Kalanlar', 21 Aralık'ta Okan Bayülgen'in yazıp yönettiği ve rol aldığı 'Kanlı Kabare', 23 Aralık'ta Rutkay Aziz'in başrolünde olduğu 'Yolcu', 24 Aralık'ta 'Şebnaz' ve 26 Aralık'ta da 'İçimizdeki Şeytan'sahnelenecek. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Tiyatro Ekibi, 28 Aralık'ta 'Ne Oynuyoruz?', 30 Aralık'ta ise 'Kavuklunun Seçimi' oyunları ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Aralık ayı etkinliklerinde minik izleyiciler için de eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunları hazırlandı. 'Kaplumbağa ve Tavşan', 'Afacan Kardeşler Müzikali', 'Miyav' ve 'En Sevdiğim Rafadan Müzikali' çocuklarla buluşacak.

KONSERLER İLE SAHNE RENKLENECEK

Aralık ayı boyunca düzenlenecek konserler, Beylikdüzü'nün kültür-sanat atmosferine ayrı bir renk katacak. 5 Aralık'ta 'Türkünün Yedi Rengi', 7 Aralık'ta 'Mahsuni Şerif Türküleri', 13 Aralık'ta 'Genç Yetenekler Yeni Yıl Konseri' ve 27 Aralık'ta 'Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası &Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri' müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.