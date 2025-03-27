İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin her yıl Kadir Gecesi’nde düzenlediği geleneksel Hayırlı İftar Sofrası, 10. kez kuruldu. Tutuklu bulunan seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapay zeka teknolojisi aracılığıyla komşularına birlik ve beraberlik mesajları gönderdi.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın aileleriyle ve binlerce vatandaşla iftarda bir araya geldi.

İftar programına Beylikdüzü belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi’nin yanı sıra, il ve ilçe protokolü de katılım sağladı. Pazar İstanbul’da gerçekleşen iftarda dualar edilerek oruçlar açıldı.

Kadir Gecesi’nin maneviyatının paylaşıldığı iftarda Neyler ve Defler grubu tasavvuf müziğinin güzel nağmelerini seslendirdi.

Öte yandan kurulan sahnede Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın mesajı yapay zeka teknolojisi - dijital ikiz programı ile yayınlandı.

İftar programında İstanbul ve Beylikdüzü’nün emanetlerinin ehil ellerde olduğuna vurgu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu İkisi de onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkıyoruz, irademize sahip çıkıyoruz” dedi.

Seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, dijital ikiz teknolojisiyle mesajının yayınlandığı iftarda, “Şu anda sizlere Silivri’den bizzat kaleme aldığım satırlarla sesleniyorum. Kelimelerim yapay zeka teknolojisi sayesinde sizlere ulaşıyor. Beylikdüzü’nde yaşayan 415 bin insan şahidimdir. Bu mübarek gecede Allah şahidim olsun ki; ne ailemin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’nde tek bir vatandaşımızın başını öne eğecek tek bir sürecin içinde olmadım. Bizim başımız dik, alnımız aktır. Sizden de tek ricam, karamsarlığa kapılmadan başınızı dimdik tutmanızdır. Beylikdüzü’nün huzuru için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü Beylikdüzü, şartlar ne kadar çetin olursa olsun, mücadeleyi asla bırakmayanların, umudu büyütenlerin kentidir” ifadelerini kullandı.

“MEHMET MURAT ÇALIK’IN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

Beylikdüzü Belediyesi meclis üyelerinin oylarıyla seçilen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ise konuşmasında “Bugün sizlere 2014 yılından bu yana değişimin, dönüşümün ve gençliğin öncüsü, tüm ülkeye umut olmuş bir kenti, iki büyük başkanın büyük emanetini, Başkanlarımızın emaneti Beylikdüzü’nü sırtlanmış genç bir yol arkadaşınız olarak sesleniyorum; bu kürsüde konuşması gereken Mehmet Murat Çalık Başkanımızdı. Selam olsun ona ve Ekrem İmamoğlu’na! Biz buradayız. Mehmet Murat Çalık’ın emanetini taşıyoruz” dedi.