İstanbul'da Bakırköy Belediyesi tarafından Osmaniye Mahallesi Şehit Polis Mustafa Yurter Parkı'nda düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ilkokul öğrencileriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlikte 22 yeni ağaç dikilirken, gün sonunda çocuklara fidan dağıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy'de 'Toprağa can, Bakırköy'e nefes oluyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliği, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Osmaniye Mahallesi Şehit Polis Mustafa Yurter Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da çocuklarla birlikte sahaya indi. İlçede eğitim gören ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan diken Başkan Ovalıoğlu, doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında park alanına 10 erguvan ve 12 ıhlamur olmak üzere toplam 22 yeni ağaç kazandırıldı. Ellerinde fidanlarla alana gelen çocuklar, hem ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı hem de çevre bilinci kazandı. Etkinlik sonunda çocuklara fidan dağıtan Başkan Ovalıoğlu, minik katılımcıların doğayla bağ kurmasını teşvik etti.

Etkinlikte konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Hepimizin bildiği gibi, parklarımızdaki ağaçlarımıza zarar veren, uzun antenli zararlı böceklerin istilasına uğrayan bazı ağaçlarımızı, doğaya daha fazla zarar vermemesi adına toprağından ayırmak zorunda kalmıştık. Ancak bizler, doğayla kurduğumuz bağı hiçbir zaman koparmadık, koparmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bir kenti gerçekten yaşanabilir kılan; betonun değil, toprağın, ağacın, nefesin varlığıdır. Bugün diktiğimiz her bir erguvan, her bir ıhlamur; sadece bir ağaç değil, Bakırköy'ün yarınlarına bırakılmış güçlü bir mirastır. Bu miras, daha temiz bir hava, daha serin sokaklar, daha sağlıklı bir yaşam ve en önemlisi doğayla uyum içinde bir kent demektir. Bakırköy Belediyesi olarak, çevreyi korumayı bir tercih değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeşil alanlarımızı artırmak, parklarımızı güçlendirmek ve doğa dostu bir kent anlayışını büyütmek için kararlılıkla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki; yeşil bir Bakırköy, mutlu bir Bakırköy'dür' dedi.

'DAHA YEŞİL BİR BAKIRKÖY İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Ovalıoğlu, 'Sevgili gençler, bugün burada toprağa bıraktığınız her fidan, sizinle birlikte büyüyecek. Sizler bu kentin geleceğisiniz. Doğayı severseniz, korursanız, Bakırköy de sizinle birlikte nefes almaya devam edecek. Bu yüzden attığınız bu küçük adım, aslında çok büyük bir değişimin başlangıcıdır. Daha yeşil, daha sürdürülebilir ve doğayla barışık bir Bakırköy için çalışmalarımıza artarak devam edeceğiz. Gelin hep birlikte söz verelim: Bakırköy'ü daha yeşil, daha yaşanabilir ve doğa dostu bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışacağız' şeklinde konuştu.