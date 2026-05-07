Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, askeri yasak bölge sınırları içinde tarım yapan çiftçilerin faaliyetlerini en geç saat 20:30'a kadar tamamlamaları gerektiğini duyurarak, sınır güvenliği için getirilen kurala uyulmasını istedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamlığı, askeri yasak bölge sınırları içerisinde çiftçilik yapan vatandaşların çalışma saatlerine yönelik yeni bir düzenleme yayımladı.

Yapılan duyuruya göre, üreticiler sezon boyunca bu bölgelerdeki faaliyetlerini en geç saat 20:30'a kadar tamamlamak zorunda olacaklar.

Tarım sezonunun yoğunlaştığı bu dönemde, sınır güvenliği ve bölge hassasiyetleri göz önünde bulundurularak askeri yasak bölgelerdeki mesai saatleri yeniden belirlendi. Kaymakam Ömer Sevgili imzasıyla yayımlanan duyuruda, çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına belirtilen saat kısıtlamasına titizlikle uymaları gerektiği vurgulandı.

Duyurunun sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, tüm çiftçilere kolaylıklar dileyerek, yeni sezonun bölge üreticileri için bol ve bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.