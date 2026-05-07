Kocaeli Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 4. Enfest (Özel Bireyler Spor ve Eğlence Festivali), özel gereksinimli bireyleri spor, eğlence ve farkındalık dolu bir programda buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, ilçe protokolü, meclis üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

KATILIMCILAR ETKİNLİK ALANINDA KARŞILANDI

Festival kapsamında sabah saatlerinde okullardan hareket eden öğrenciler, öğretmenler ve aileler etkinlik alanına ulaştı. Programa Gebze'den 9, Darıca'dan 10, Çayırova'dan 1, Dilovası'ndan 1, Tuzla'dan 1 ve İstanbul bölgesinden 1 okul katılım sağladı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Boccia Takımı ile off-road ekipleri de festivalde yer aldı.

Etkinlik alanına giriş yapan katılımcılar simit ve çay ikramıyla karşılanırken, öğrenciler gün boyunca gerçekleştirilecek aktiviteler öncesinde alanda keyifli vakit geçirdi.

PROTOKOL KONUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programın devamında protokol konuşmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirildi. Programda konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 'Bugün bu coşkuyu, bu heyecanı görünce, devlet erkânının da samimi bir şekilde özel bireylerle ve tüm halkla ilgilendiğini görüyoruz; otuz yıl öncesine göre çok çok iyi bir durumdayız, ama daha kat edeceğimiz mesafeler de var. Devletin kurumları içerisinde bu artık ayrılmaz bir parça olarak yer almış durumda; özel bireyler olarak ayırmıyoruz bile, onlar artık toplumun bir parçası. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu çalışmaları sadece bir tören boyunca değil, yıl boyunca eğitimimizin ve ar-ge'nin bir parçası kadar önemsiyoruz.' dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, 'Birçok konferansta, kongrede ve festivalde bulunduk ama bu Enfest'in yeri çok farklı, çok çok farklı; böyle sosyal bir projede paydaş olmak bizleri onurlandırmıştır. Üniversiteler sadece belirli bir alanda eğitim veren kurumlar değildir; vizyon geliştiren, bilim ve fikir üreten, öz güven yaratan kurumlardır ve bu tip sosyal projeler çok önemlidir. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bu konuda çok hassas bir yapıya sahibiz ve sevgili özel gereksinim duyan gençler, bizler üniversite olarak her zaman sizin yanınızda yer alacağız.' ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında, 'Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde sosyal belediyecilik ön planda; özel çocuklarımızla alakalı göreve geldikten sonra başlattığımız çalışmalara her geçen gün yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Dün farkında olunmayan, sadece ailesinin meselesi olarak görünen bu durum bugün artık devletin meselesi, milletin meselesi, toplumun meselesi haline gelmiştir; o evlatlar sadece anne babanın çocukları değil, bu milletin, bu ülkenin, bu devletin evlatlarıdır. Bu çocuklarımızın oyunda, kültürde, sanatta veya farklı alanlarda duydukları ihtiyacın karşılanması için biz gereken çalışmaları yapacak, çıtayı her geçen gün biraz daha yükseltmeye devam edeceğiz.' dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı konuşmada, 'Özel bireyler Türk toplumunun bereketidir; o bereketin anneler babalar farkında, onlar bereketin değerini biliyor ve bereketle beraber yaşıyorlar.

Onlarla birlikte gönül beraberliği yapan öğretmenlerimiz, eğiticilerimiz, millî eğitim camiamız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Gebze Teknik ve Rumeli Üniversitelerimiz ile hiçbir konuda ayrı gayrı davranmayan, şemsiye olan, kucak açan belediyemiz var. Türk milleti sizin güzel yavrularınızın ve onların değerinin farkında; bu organizasyonu sizler için yapıyor, sizler için bir araya getiriyorlar.' ifadelerine yer verdi.

30 BRANŞTA EĞLENCE VE SPOR FAALİYETLERİ

Konuşmaların ardından festival kapsamında hazırlanan etkinlik alanlarında faaliyetler başladı. Özel gereksinimli bireyler gün boyunca kurulan oyun alanlarında eğlenirken çeşitli spor aktivitelerine de katıldı.

Festival alanında 25 oyun alanı, 4 yüz boyama alanı ve 10 araçlık off-road parkuru kuruldu.

Program boyunca katılımcılara patlamış mısır, kek ve meyve suyu ikramı yapılırken öğrenciler müzikler eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Toplam 1450 özel gereksinimli birey ile 1530 veli ve öğretmenin katıldığı organizasyon, renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.