İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 400 itfaiye eri mesai arkadaşıyla, Çekmeköy İtfaiye İstasyonu’nda kurulan iftar sofrasında buluştu. Çekmeköy ve Sancaktepe’nin çiçeği burnunda belediye başkanlarının eşlik ettiği İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itfaiye eri alımı talepleriyle ilgili yazılarını yanıtsız bıraktığı bilgisini paylaştı. 3 bine yakın itfaiye eri ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Biz, yıllardır talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki; bu şehrin afetlere karşı güçlü, dayanıklı olması lazım. Ve bizim personel alımına ihtiyacımız var. Bu şehirde afetin zamanı yok. Ama ne yazık ki bakanlık, defalardır sunmamıza rağmen, bu talebimizi hala cevaplamamakta ısrar ediyor. Umut ederiz, buradan sizlerin oruç sofrasından, Ramazan sofrasından tekrar dile getiriyoruz. Böylesi önemli bir kadroya İstanbul'umuzun ihtiyacı vardır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaat çalışmaları 9 Mayıs 2023’te başlayan, 27 Mart 2024’te de hizmet vermeye başlayan Çekmeköy İtfaiye İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Yeni seçilen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in de eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan istasyon ile ilgili detaylı bilgiler aldı. İmamoğlu, istasyonda bulunan yaklaşık 400 itfaiye eriyle de iftar sofrasında buluştu. İftar öncesinde bir konuşma yapan İmamoğlu, mesai arkadaşlarının Kadir Gecelerini, Ramazan aylarını ve önümüzdeki Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

“AFETLERDE ORTAYA KOYDUĞUNUZ PERFORMANSI BİREBİR GÖRDÜM VE YAŞADIM”

Geçmişte ve yakın dönemde yaşanan felaketlerin, iyi yetişmiş itfaiye erlerinin önemini dikkat çeken İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Her bir itfaiye çalışanımızın yüreğine, emeğine, cesaretine sağlık. Her birinize sağlık diliyorum her şeyden önce. Sağlıklı olmanız her şeyin ötesinde. Ama onun yanı sıra, İstanbul'umuzda olabilecek afetlerin her türlüsüne karşı ne kadar donanımlı olduğunuzu da yaşamış bir belediye başkanınızım. Özellikle bu dönemde, ne yazık ki ülkemizde yaşanan büyük depreme, Güneydoğu'da olan büyük depreme, ama aynı zamanda daha öncesinde Elazığ'daki depremine, yine bir kısım yangınlara, sel felaketlerine buradan yetişmeniz ve ortaya koyduğunuz performansı birebir gördüm ve yaşadım. O bakımdan itfaiye çalışanlarının özel bir sınıfı, özel bir tarifi hak ettiğini çok iyi bilen ve buna inanan bir yöneticiyim.”

“HALKIMIZ BİZE 5 YIL DAHA HİZMET GÖREVİNİ VERDİ”

“Son yapılan yerel seçimle halkımız, bize 5 yıl daha hizmet görevini verdi. Ben hem sizlere hem de sizlerin nezdinde 90 binin üzerindeki çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların emeğine sağlık. İnşallah bundan sonra da sizlerle, bu 5 yıl içerisinde, özellikle İstanbul'umuza afetsiz, sıkıntısız, belasız, problemsiz bir süreç diliyorum. Tabii ki koca bir kentteyiz. Özellikle sizin hizmet sunduğunuz sahada, istatistiklere baktığımızda hiçbir şey yaşamamak elbette mümkün değil. Bunları yaşayacağız. Ama bu vesileyle hiçbirinizin burnunun kanamadığı, ayağına taş değmediği bir müdahale ve hizmet döneminiz olmasını elbette canı gönülden diliyorum ve istiyorum.”

“BU ŞEHİRDE AFETİN ZAMANI YOK”

“Bu kadar önemli bir teşkilatın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyıllardır var olan, böylesi asil bir kurumunun çok ciddi sayıda da eleman ihtiyacı vardır. Bu eleman ihtiyacı konusunda, aranızda yeni arkadaşlarımız da var, nasıl meşakkatli bir dönemden geçtiğini, nasıl adil ve şeffaf bir dönemle burada sizlerin aranıza katıldığını en iyi sizler biliyorsunuz. Biz yıllardır talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki; bu şehrin afetlere karşı güçlü, dayanıklı olması lazım. Ve bizim personel alımına ihtiyacımız var. 3 bine yakın ihtiyacımız var. Bu kadar net. Bu şehirde zamanı yok afetin. Güçlü bir ekip, kadro oluşturabilirsek, Allah korusun, Allah geçinden versin, depremi, yangını veya bunun gibi birçok felakette, sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerine de koşabilecek uzman, olağanüstü kabiliyetli bir teşkilatı var etme kabiliyetimiz var. Bunu yerine getirmeliyiz. Ama ne yazık ki bakanlık, defalardır sunmamıza rağmen, bu talebimizi hala cevaplamamakta ısrar ediyor. Umut ederiz, buradan sizlerin oruç sofrasından, Ramazan sofrasından tekrar dile getiriyoruz.”

“BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR KADROYA İSTANBUL'UMUZUN İHTİYACI VAR”

“Böylesi önemli bir kadroya İstanbul'umuzun ihtiyacı vardır. Bunu o dönemde valisiyle, diğer yetkilileriyle konuşarak, birlikte ‘evet bunu yapalım’ dediğimiz bir husustur. Bu konuda yazdığımız yazılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın cevap vererek, bir an önce sınav süreçlerini başlatıp… Ki bu işin ilanı, sınavı, eğitimi… Gerçekten bir kardeşimizin, sizin gibi deneyimli arkadaşlarımızın arasına katılması, neredeyse iki yıl sürüyor. Büyük bir iş bu. Kolay değil yani. Bu arada da emekli olanlar var, olacaklar var. Bir yandan bunların aranıza katılması lazım. Umut ederiz ki, bir an önce bunu onaylarlar ve bir an önce aranıza yeni arkadaşlarımızı da katmış oluruz.”

ÇERKEZ VE YEĞİN’E BAŞARILAR DİLEDİ

“İçinde bulunduğumuz Çekmeköy'ün değerli yeni belediye başkanı Orhan Çerkez Başkanımız ve Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin’e de başarılar dilerim. Hem Alper Başkanımın hem Orhan Çerkez Başkanımın tek prensibi var. Var oldukları ilçelerdeki her insanımıza eşit hizmete koşmak, her insanımızın gönlüne girmek, her insanımızın hizmet almasını sağlamak ve insanlarımıza eşit ve adil bir şekilde davranmaktır. Yolları açık olsun. Allah utandırmasın. Ramazan ayınız mübarek olsun hepinizin. Önümüzdeki Ramazan Bayramımız hepinize, çok güzel ailelerinizle, küçüklerinizle, büyüklerinizle, evlatlarınızla, anne-babalarınızla, kardeşlerinizle inşallah güzel bir bayram geçirmenize vesile olsun. Hayatınızda var olan bütün sıkıntıların da sona ermesine, güzelliklerle hem sizlerin hem memleketimin, yurdumun güzel insanlarının buluşması dileğiyle, Allah kabul etsin.”