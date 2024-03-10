2019' ve daha önce da AKP'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Mehmet Emür, AKP'nin 31 Mart seçimlerinde aday göstermemesi üzerine Yeniden Refah Partisi'nden gelen teklif üzerine yeniden aday oldu. İlçede yaptığı hizmetler ve vatandaşlarla diyaloğundan dolayı desteklenen Mehmet Emür'ün Keşap için iddialı olduğu görülüyor. Emür'ün açılış programına katılan vatandaşların sayısı seçimde iddialı olduğunu gösteriyor.

Keşap Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, eşi Filiz Akın Emür ve Sanatçı Resul Dindar tarafından Keşap Kapalı Spor Salonu ve Batı Çıkışı Köprülü Kavşağının açılışı yapıldı.

Keşap için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanı Mehmet Emür, gerçekleştirilen görkemli geceyle ilçeye kazandırılan muhteşem projelerin açılışını gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri ile kapalı spor salonu ve batı çıkışı köprülü kavşağın açılışı muhteşem bir coşku ile ilçeye kazandırıldı. Keşap halkı yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Emür’e bir kez daha sevgi gösterisinde bulundu.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Gelen tüm kadınlara karanfil hediye edildi.

Gece Giresun'lu sanatçı Yahya Altun konseri ile başladı.

Başkan Emür tüm kadınların 8 Mart Dünya kadınlar gününün kutlayarak başladığı konuşmasında ilk önce ilçeye kazandırılan hizmetleri dev ekranda anlattı.

Prestij projemiz doğalgazı ilçemize kazandırdık şu an 3100 küsür abone sayımız bulunuyor. Batı çıkışı köprülü kavşak, kapalı spor salonunu ilçemize kazandırdık. Kent meydanı, kent meydan kafe ve millet bahçesi, belediyemiz tarafından, yeni belediye hizmet binasının önüne iki dönümlük araziye yapıldı ve hizmete açıldı. Yeni belediye hizmet binası yapımı hızla sürüyor.Çok az işi kaldı. Dış cephe boyama ve mantolama yapıldı. İlçemize kazandırdığımız önemli eserlerden biri olacak. Fatih ve Gazhane Caddelerimize 6000 m2 küptaş çalışması yapıldı.Dutdibi köprüsü, 93 metrelik Gazhane ve Karabulduk Köprüsü, Keşiş Deresi Köprüsü kazandırıldı. İlçemize bisiklet ve yürüyüş yolu kazandırdık.Sahil ışıklandırma; sahilimizde eski ışıklandırma yetersiz kaldığından yeniden hat döşeyerek modern ve güzel sahil ışıklandırması yapıldı.İlçe stadyumunun yenilenmesi ve ışıklandırılması; ilçe stadımız FİFA şartlarına uygun olarak yenilenerek, dört taraftan aydınlatmaları yapıldı. Gece maçları oynanacak konuma getirildi. Turizm Fakültesi; yapamaz dediler, getiremez dediler. Bize yapamaz demeyin. Bizim bakarız deme lüksümüz yok. Çünkü biz yaparız. Şu an 1400 öğrencimiz Keşap'ta.Mahalle yollarının yapılması gibi bir çok işe imza attık. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirdik.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR. BU DÖNEM MEGA PROJELERİMİZ VAR

Yapacak olduğumuz projelerimiz ise; 25 dönümlük dolgu alanımıza

Bir Sevdadır Keşap Peyzaj Ve Rekreasyon Alanı Projemiz, vatandaşlarımız için balık tutma iskelesi, basketbol ve voleybol sportif faaliyetleri için oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolunun 3 km daha uzatılması, elektrikli araç ve bisiklet şarj istasyonu, yöresel ürünler ve hediyelik eşya satış reyonlarıı, engelli çocuklarımız için oyun parkı, restoran, karavan park yeri ve otopark, bayanlar için el işlemesi ve halı dokuma atölyeleri, balık tutmak için gerekli malzemelerin satış reyonu olacak.

2. Mega projemiz devlet hastanesi yapacağız.Altyapısını, projesini hazırladık. 2024 programına sunduk. Takip etmesi bizden. Başkan Emür yaparım derse yapar mı? Yapar. Küçük Sanayi sitesi yapacağız. Alanı belli. İlk önce kooperatifini kuracağız. Sonra da belediye öncülüğünde sanayi sitesini yapacağız. Alakaş Mahallemizde doğalgazı 2024 programına aldırdık. Muhtemelen yazın seçim sonrası Alakaş Mahallemizde bismillah diyerek doğalgazı da Mahallemizde getireceğiz.

Atatürk bulvarını yıkıp yeniden yapacağız. Kaldırım işgalini durdurup büyük şehirler de ki gibi aynı zamanda ışıklandırılması, otopark yaparak yeniden tüm bulvarı yapacağız.Yani iki viyadük arasını yenileyeceğiz. Karanlıkbük'te yeni imar yolu açacağız. Tespiti yapıldı. Kamulaştırma çalışmaları bitti. Aynı zamanda İsmail Turhan Caddesi, Ortaokul Mahallemiz ve diğer mahallelerimizi de Küptaş çalışmaları yapacağız.İnebey köprüsü yatırım programına alındı. Süreci takip ediyoruz. Fatura desteği; emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi yakınlarına, dar gelirli ailelerimize doğalgaz, elektirik ve su faturası desteği sağlayacağız. Öğrenci yurdu yapılması Turizm Fakültesini ilçemize kazandırdık. Meslek yüksekokulu ve fakültemizde 1350 öğrenci kardeşimiz öğrenim görüyor. Öğrenci sayımız her geçen yıl artıyor.Kıymetli öğrencilerimizin barınma sorunlarını da çözeceğiz.

9000 nüfuslu ilçe tüm bu saydıklarımızı yaptı, 140 bin nüfuslu il yapamadı ya sıkıntı buradan başladı. Bizim viyadüğün ödeneğini Giresun’a kaydırmak istediklerinde bizi çiğnersiniz Keşap’ın parasını Giresun’a alamazsınız dediğimiz de mevzu başladı. Ama biz dimdik durduk eğilmedik. Çünkü biz Keşaplıyız. Çalışmamız birilerini rahatsız etti. Dolayısıyla ama biz diyoruz ki bizi siz getirmediniz kardeşim bizi Keşap milleti getirdi. Götürecek olanlarda Keşap halkıdır. Söylenecek çok şey var. 15 yıllık Keşap Belediye Başkanı olarak duyduklarımıza cevap vermiyoruz. Biz bu yıla çıktığımızdan beri Yeniden Refah Partisi kapılarını açtılar. Bu işin asıl özü Keşap ittifak hareketidir. Yani bu Hareketin içinde Ak Partili, CHP’li, MHP’Lİ, 10 bin lira maaş alan emekli kardeşlerimiz var, vergisini sigortasını ödeyemeyen esnaflarımız var. Geleceğini göremeyen gençlerimiz var. Bu hareket 31 Mart günü gereken cevabı sandıklarda verecektir.Biz dedik ki anketlerde birinci çıkıyoruz. İnanmadılar. Şuan kapalı spor salonunda bulunan sizlere bakınca bin kişi burada var. Burası da başlı başına anket demek.Ben onun için diyorum ki birinci belli, biz ikinciyi merak ediyoruz. ‘’ dedi.

Başkan Emür’ün konuşmaları sık sık alkışlarla bölündü.

Başkan Emür, eşi Filiz Akın Emür ve Resul Dindar ile açılış kurdelesini birlikte keserken vatandaşlarda büyük coşku yaşandı.

Resul Dindar, kapalı spor salonunu hınca hınç dolduran kalabalığa hareketli saatler yaşattı.Başkan Emür, Dindar' a Keşap sporun formasını ve fındık sepeti hediye etti.