Kocaeli Çayırova 5. Kitap Günleri’nin altıncı gününde, Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Hayati İnanç, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi. ‘Hayata Şiirden Bakmak’ isimli söyleşide Çayırovalı okurlarıyla buluşan İnanç, kendi hayatından örneklerle salondaki dinleyicileri kelimelerin büyülü dünyasıyla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin ilçede gelenek haline getirdiği ve bu yıl beşincisi düzenlenen Çayırova 5. Kitap Günleri’nde, önemli yazarlar, sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşilerde, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan Hayati İnanç, Çayırova’daki sevenleriyle bir araya geldi. Dün gerçekleşen söyleşi programında, çok sayıda Çayırovalı salonu doldurdu. Soğuk havaya rağmen söyleşi programına katılan Çayırovalılar, Hayati İnanç’ın ‘Hayata Şiirden Bakmak’ konulu söyleşisini ilgiyle takip etti. Programı takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnanç’ın söyleşisi öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Kültürümüzü yaşatmak adına Çayırova Belediyesi olarak bu tarz çalışmaları yapamaya devam edeceğiz. Çayırova’da kitap günleri bir gelenek oldu ve bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Bu yılki mottomuz Özgür Filistin için, okuyarak barışı, adaleti ve merhameti inşa edelim. Biz neslin ihyası için mücadele ediyoruz. Bu soğuk havaya rağmen buraya gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

“AĞLAMAKLA, GÜLMEK KARDEŞTİR”

Çiftçi, konuşmasının ardından Yazar Hayati İnanç’a günün anısına Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireylerin hazırladığı el emeği tabloyu hediye etti. Büyük bir alkışla söyleşisine başlayan Hayati İnanç, kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılara teşekkür etti. ‘Hayata Şiirden Bakmak’ söyleşisiyle Çayırovalı okurlarına seslenen İnanç, “Ağlamakla gülmek kardeştir, ağlamayan gülemez” dedi. Kendi hayatından verdiği örneklerle salondaki seyircileri yer yer hüzünlendiren yer yer de güldüren Hayati İnanç, sevenlerini kelimelerin büyülü dünyasıyla bir araya getirdi.