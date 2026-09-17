İzmir Büyükşehir Belediyesi, hastane dışında meydana gelen ani kalp durmalarında erken müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarını kentin yoğun kullanılan noktalarına yerleştiriyor. İlk etapta 30 taşınabilir şok cihazı; aktarma durakları, metro ve İZBAN istasyonları, iskeleler, ana arterler ve belediye birimlerinde erişime sunulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durması vakalarında sağlık ekipleri ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi için taşınabilir şok cihazlarını kentin farklı noktalarına yerleştirmeye başladı. Halk arasında 'şok cihazı' olarak bilinen Otomatik Eksternal Defibrilatörler (OED), hastanın kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda elektriksel şok uyguluyor ve müdahaleyi yapan kişiye aşama aşama rehberlik ediyor.

YOĞUNLUK HARİTASI ÇIKARILDI

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, cihazların yerleştirileceği noktaların belirlenmesinde geçmiş yıllardaki hastane dışı kalp durması vakalarının dikkate alındığını söyledi.

Bayram, 'Bu cihazlar, ani kalp durması olaylarında hastanın kalp ritmini analiz eden ve gerekiyorsa şok veren, aynı zamanda kullanırken ilk yardım yapanlara yol gösteren cihazlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ay içinde 30 cihazı kentin farklı lokasyonlarına yerleştirmiş olacağız. Bu konuda belediyemiz önemli bir çalışma yürüttü. Geçmiş yıllarda hastane dışında en fazla kalp durması vakası olan lokasyonları belirledik ve yoğunluk haritalarını çıkardık. Bu lokasyonlar içinde halkımızın kolay erişebileceği ve görünür durumdaki yerlere cihazları yerleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yerleştirilen 20 cihazın yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cihazlarıyla birlikte şehrimizde 50 cihazımız olacak' dedi.

'SAĞ KALIMI ARTIRAN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER'

Ani kalp durmalarının ölümlerin önemli nedenleri arasında yer aldığını ve vakaların önemli bir bölümünün hastane dışında gerçekleştiğini belirten Bayram, bu durumlarda sağlık ekipleri ulaşmadan önce yapılacak müdahalenin kritik olduğunu söyledi. Bayram, 'Hastane dışında gelişen olaylarda ambulanslar yaklaşık 7,5 dakikada kişiye erişiyor. Bu yüzden sağlık ekipleri yetişmeden önce ilk yardımcıların hastaya müdahale etmesi önemli. Olayın erken saptanması, 112'nin erken aktivasyonu, ellerle kalp masajına hızlıca başlanması ve bu cihazın kullanılması, sağ kalımı artıran en önemli faktörler' diye konuştu.

Dünyada hastane dışında meydana gelen kalp durmalarında sağ kalım oranının yüzde 8 ila 10 arasında olduğunu belirten Bayram, Türkiye'de bu oranın yüzde 4,4 seviyesinde olduğunu ifade etti. OED cihazlarının kısa bir eğitimle kullanılabildiğini ve müdahaleyi yapan kişiyi aşama aşama yönlendirdiğini söyleyen Bayram, 'Ülkemizde bu oranı yükseltmek için hep beraber çaba içinde olmalıyız. Bu cihazlar bu anlamda önemli bir adım. OED, kısa bir eğitimle rahatlıkla kullanılabiliyor ve aynı zamanda kullanan kişiyi aşamalarla yönlendiriyor. Çok iyi organize olmuş ülkelerde sağ kalım oranı yüzde 15'leri bulabiliyor. Biz de ülkemizde yüzde 4,4 olan sağ kalım oranını önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 8 ve üzerine, mümkünse yüzde 15'lere çekebilirsek tüm sağlık camiası olarak başarı sağlamış olacağız.'