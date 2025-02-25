Halkbank, sağlam finansal yapısı, yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla 2024’ün son çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. 2023 yıl sonuna göre aktif büyüklüğünü yüzde 37 artışla 3 trilyon TL seviyesine taşıyan Banka, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 2,3 trilyon TL katkı sağladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Projelerimizi güçlendirirken; ihracatımıza ivme katacak iş birlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktık. Yeni ürün ve hizmetlerimizle KOBİ ve esnafımıza yönelik desteklerimizi daha da güçlendirdik” dedi.



Halkbank, 2024’ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2024 yıl sonunda aktif büyüklüğünü 2023 yıl sonuna göre yüzde 37 artışla 3 trilyon TL seviyesine ulaştıran Banka, bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise yüzde 21 artışla 2,3 trilyon TL’ye yükseltti. Toplam mevduat büyüklüğünü geçen yılın sonuna göre yüzde 27 artırarak 2,4 trilyon TL'ye ulaştırdı. Sağlam finansal yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle istikrarlı performansını sürdüren Halkbank’ın bu dönemdeki özkaynakları yüzde 19 oranında artarak 152,6 milyar TL oldu.



Küresel ekonomide para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olduğu dalgalı bir yılın; ülkemizde ekonomik dayanıklılığın arttığı, makrofinansal istikrarın güçlendiği ve dış kırılganlıkların azaldığı bir süreçle geride bırakıldığını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bu dönemde, dezenflasyon süreci devam ederken; Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalma eğilimi güçlenmiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri rekor seviyelere ulaşmış, kredi risk primimizin (CDS) Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına gerilemiş ve bu süreçte ihracatımız da 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 yılında cari açık beklentilerin üzerinde iyileşmiş ve dış finansman ihtiyacındaki azalış ülkemiz ekonomisindeki yeniden dengelenme sürecini desteklemiştir. Bu başarıların temelinde ise; ekonomi yönetimimiz tarafından Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde atılan başarılı adımlar büyük rol oynamaktadır. Halkbank olarak; ülkemizin finansal istikrarının korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve büyümenin kapsayıcı bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarımıza ve desteklerimize 2025 yılında da devam edeceğiz” dedi.



Halkbank, 2024 yılında da KOBİ bankacılığında sektör lideri

İhracata ivme katacak iş birlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Osman Arslan, Bankanın ürün ve hizmetleriyle KOBİ’lere ve esnafa yönelik desteklerini güçlendirdiklerini belirtti.

Esnafı destekleme misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Arslan, “Değişen dinamiklere uyum sağlayarak; esnafın, KOBİ’lerin ve girişimcilerin beklentilerini karşılayan finansal destekler sunduk. 2024 yıl sonunda esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 37 olup, kredili esnaf sayımız 802 bine ve esnaf kredi büyüklüğümüz ise; 2023 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 266 milyar TL’ye ulaştı. Ticari nitelikli nakdi kredilerimiz içindeki KOBİ kredilerinin payı yüzde 57 olurken; 728 milyar TL’ye ulaşan KOBİ kredilerimiz ve yüzde 16’lık pazar payımızla KOBİ kredilerinde sektör lideri olmaya devam ettik” dedi.



Kadın ve genç girişimciler Halkbank ile hayallerine kavuşuyor

Halkbank’ın, girişimcilik ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları ve destekleri paylaşan Arslan, “Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021’den bu güne yaklaşık 250 bin kadın girişimciye toplamda 82 milyar TL finansman desteği sağladık. Kadın girişimcilerin kullandığı kredilerin yaklaşık yüzde 40’ını tek başımıza sağlayarak bu alandaki liderliğimizi sürdürmekteyiz” açıklamasında bulundu.



Kadınların iş hayatında daha güçlü yer edinmesi için eğitim ve markalaşma süreçlerine de katkı sağladıklarını ifade eden Arslan, “Dördüncü kez düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması’nın finalini gerçekleştirerek, girişimci kadınlarımıza ödüllerini takdim ettik. Projemizin ilk gününden itibaren kıymetli desteklerini sunan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Sayın Sibel Tatar Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı ödül törenimizi Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirdik” dedi.



Halkbank’ın kadın girişimcilere verdiği desteklerin yanı sıra; 2021 yılından günümüze kadar 193 bin girişimciye ulaşarak toplam 29 milyar TL kredi desteği sunduğunu, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için de yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadığını; aynı zamanda bilgi, rehberlik ve motivasyonla da yanlarında olmayı bir sorumluluk olarak gördüğünün altını çizen Osman Arslan, “Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Gençİz Zirvesi ile 1.500’ü aşkın gencimizin kariyer planlamasından, teknoloji ve girişimciliğe, sürdürülebilirlik alanından, finansal okuryazarlığa kadar birçok konuda, alanında uzman kişilerle buluşmalarını sağladık” açıklamasında bulundu.



Halkbank’tan dijital ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalar

Bankanın 2024 yılı sonunda dijital kanallardaki aktif müşteri sayısı 6,5 milyon olurken, günlük işlem sayısı ise; 8 milyona yaklaştı.

Dijital bankacılık alanındaki çalışmalarına kişiselleştirilmiş hizmetler ve yenilikçi çözümler ile devam ettiklerini belirten Osman Arslan, yaz aylarında faaliyete geçmesini planladıkları ve faizsiz finans prensiplerine uygun hizmet verecek olan Halk Dijital Katılım Bankası A.Ş. ile düşük operasyonel maliyetler sunarken, çevre dostu bir finansal modelle ekonomik verimliliği artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Yeşil dönüşümün küresel ölçekte hızını artırdığı bu dönemde, ülkemizin uzun vadeli iklim stratejisini yakından takip eden Halkbank, CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Su Güvenliği Programı’nda üst üste ikinci kez A seviyesine ulaşarak Global A Listesi'nde yer aldı.

Orta Vadeli Ekonomi Programı ile uyumlu, yenilikçiliği teşvik eden, kaynakları en verimli şekilde yöneten ve sürdürülebilir finansman modelleriyle ekonomiye güç veren çözümler üretmeyi sürdüreceklerini belirten Osman Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilen 2025 yılında da tüm imkânlarımızla toplumumuzun her kesiminin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; ‘Hayatın Her Evresinde, Ailenizin Yanında’ mottosuyla ‘Halkbank Ailem’ çatısı altında müşterilerimize sunduğumuz Evlilik Kredisi, Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, Paraf Ailem, Prim İadeli Hayat Sigortası, 18 Yaş Altı BES ve Yaşlı Bakım Sigortası ürünlerimizle evlilikten çocuk sahibi olmaya, konut finansmanından emeklilik dönemine kadar geniş bir yelpazede ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemekteyiz” diyerek sözlerini tamamladı.