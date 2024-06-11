Gürsu Belediyesi’nin bir süre önce ilçeye kazandırdığı Kent Park’ta ilk meyve sebze pazarı kuruldu.BURSA (İGFA) - Gürsu’da yapımı Gürsu Belediyesi tarafından kazandırılan Kent Park’ta ilk meyve sebze pazarı açıldı. Gürsu Ovası’nın birbirinden güzel ve taze ürünlerinin sergilendiği meyve pazarı ilk ziyaretçilerini de ağırlamaya başladı.

İlk alışverişi yapanlardan birisi de Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık oldu.

Meyve sebze pazarından sonra bölgede farklı butik pazarlar da kurulacağını belirten Başkan Işık “ Kent Parkımız yaşayan bir çekim merkezi olarak hizmet verecek. İlk etapta pazarcılarımız meyve sebze tezgahlarını kurarak günlerine başlamış oldular. Burada önümüzdeki günlerde çok güzel butik pazarlar kuracağız. Bu sayede de hem bölgeyi iyice canlandırmış olacağız hem de satış yapacak vatandaşlarımıza katkımız olacak” dedi.