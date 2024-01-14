Gelecek Partisi, Samsun'dan Hakkari'ye toplam il ve ilçelerin içinde bulmunduğu 72 belediye başkan adayını kamuoyuna tanıttı. Adaylar arasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt da bulunuyor.

Gelecek Partisi, büyükşehir ve il belediyelerini de kapsayan toplam 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ise Mustafa Yeşilyurt'un aday gösterildiği belirtildi.

Gelecek Partisi, ülke genelinde büyükşehir ve il belediyelerini hedefleyen 72 adayını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Yeşilyurt'un belirlendiği duyuruldu. Diğer il Belediye Başkan Adayları ise şu şekilde sıralandı: Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan.

Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:

Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle: