Gelecek Partisi, Samsun'dan Hakkari'ye toplam il ve ilçelerin içinde bulmunduğu 72 belediye başkan adayını kamuoyuna tanıttı. Adaylar arasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt da bulunuyor.
Gelecek Partisi, büyükşehir ve il belediyelerini de kapsayan toplam 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ise Mustafa Yeşilyurt'un aday gösterildiği belirtildi.
Gelecek Partisi, ülke genelinde büyükşehir ve il belediyelerini hedefleyen 72 adayını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Yeşilyurt'un belirlendiği duyuruldu. Diğer il Belediye Başkan Adayları ise şu şekilde sıralandı: Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan.
Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:
Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:
|İli
|İlçesi
|Ünvanı
|Adı Soyadı
|Samsun
|Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yeşilyurt
|Samsun
|İlkadım
|Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Güngör
|Samsun
|Terme
|Belediye Başkan Adayı
|Hacı Bilal Aslan
|Ağrı
|Belediye Başkan Adayı
|Murat Gök
|Yalova
|Belediye Başkan Adayı
|Kürşat Emre Çandır
|Yalova
|Çiftlikköy
|Belediye Başkan Adayı
|Mehtap Ensarioğlu
|Bartın
|Belediye Başkan Adayı
|Yasemin Dora Kurtkaya
|Bartın
|Ulus
|Belediye Başkan Adayı
|Sadun Gültepe
|Hakkari
|Belediye Başkan Adayı
|Kitan Tan
|İstanbul
|Avcılar
|Belediye Başkan Adayı
|Uğur Çam
|İstanbul
|Bakırköy
|Belediye Başkan Adayı
|Cüneyt Çeliksoy
|İstanbul
|Bayrampaşa
|Belediye Başkan Adayı
|Aynur Tatlı
|İstanbul
|Beylikdüzü
|Belediye Başkan Adayı
|Nevzat Altıtok
|İstanbul
|Sultanbeyli
|Belediye Başkan Adayı
|Erol Demir
|İstanbul
|Sultangazi
|Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Altan
|Konya
|Taşkent
|Belediye Başkan Adayı
|Emin Tezcan
|Konya
|Emirgazi
|Belediye Başkan Adayı
|Sezer Yaşa
|Konya
|Kadınhanı
|Belediye Başkan Adayı
|Yahya Akbaş
|Ordu
|Ünye
|Belediye Başkan Adayı
|Tevrat Korkmaz
|Ordu
|Gülyalı
|Belediye Başkan Adayı
|Adem Albayrak
|Ordu
|Çamaş
|Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Özcan
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|Belediye Başkan Adayı
|Müslüm Onur Kaz
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Kancur
|Şanlıurfa
|Suruç
|Belediye Başkan Adayı
|Fehmi Laçin
|Ankara
|Şereflikoçhisar
|Belediye Başkan Adayı
|Beyhan Güler Yılmaz
|Antalya
|Alanya
|Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Demir
|Kayseri
|Melikgazi
|Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Tosun
|Adana
|Karataş
|Belediye Başkan Adayı
|İsmail Hakkı Gözübatık
|Bursa
|İnegöl
|Belediye Başkan Adayı
|Sedat Yavuz
|Bursa
|İznik
|Belediye Başkan Adayı
|İsmet Ertürk
|Bursa
|Nilüfer
|Belediye Başkan Adayı
|Semih Erkal
|Bursa
|Yıldırım
|Belediye Başkan Adayı
|Ercan Sönmez
|Eskişehir
|Seyitgazi
|Belediye Başkan Adayı
|Meral Özdoğanlı
|Adıyaman
|Çelikhan
|Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Yaylagül
|Adıyaman
|Kahta
|Belediye Başkan Adayı
|Murat Gökalp
|Balıkesir
|Altıeylül
|Belediye Başkan Adayı
|Filiz Aydoğan Cengiz
|Balıkesir
|Edremit
|Belediye Başkan Adayı
|Duygu Ulgut
|Balıkesir
|Susurluk
|Belediye Başkan Adayı
|Kağan Sucu
|Çanakkale
|Çan
|Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Yıldırım
|Edirne
|Keşan
|Belediye Başkan Adayı
|Aydoğan Ersöz
|Gaziantep
|Araban
|Belediye Başkan Adayı
|İsa Türk
|Giresun
|Bulancak
|Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Karakaya
|Hatay
|Altınözü
|Belediye Başkan Adayı
|Sadık Sarı
|Hatay
|Samandağ
|Belediye Başkan Adayı
|Eser Yücel
|Isparta
|Yalvaç
|Belediye Başkan Adayı
|Ali Osman Metin
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Belediye Başkan Adayı
|Muharrem Çevik
|Kars
|Digor
|Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Erol Özdinler
|Kars
|Kağızman
|Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Emin Parlak
|Kastamonu
|Taşköprü
|Belediye Başkan Adayı
|Harun Acar
|Kırıkkale
|Keskin
|Belediye Başkan Adayı
|Şabab Yücel Gedikali
|Manisa
|Şehzadeler
|Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Duman
|Mardin
|Mazıdağı
|Belediye Başkan Adayı
|İsmet Çavlı
|Mardin
|Kızıltepe
|Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Aydın
|Mersin
|Anamur
|Belediye Başkan Adayı
|Kenan Püryan
|Muş
|Bulanık
|Belediye Başkan Adayı
|Çetin Ergin
|Muş
|Malazgirt
|Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Taşdemirel
|Osmaniye
|Kadirli
|Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Çuhadar
|Sakarya
|Arifiye
|Belediye Başkan Adayı
|Metin Demirkol
|Şırnak
|Silopi
|Belediye Başkan Adayı
|Nizar Ökten
|Şırnak
|Güçlükonak
|Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Dalgıç
|Denizli
|Çivril
|Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Çakan
|Tekirdağ
|Muratlı
|Belediye Başkan Adayı
|Kerem Demir
|Yozgat
|Akdağmadeni
|Belediye Başkan Adayı
|Ömer Aydoğmuş
|Van
|Edremit
|Belediye Başkan Adayı
|Halit Bitik