Şehitler sonrası Mustafa Destici muhalefeti hedef aldı! Cemal Enginyurt adeta esti gürledi: 'Be utanmaz adam!'

Türkiye, 9 şehidinin yasını tutarken; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı paylaşımla muhalefet partilerini hedef aldı. Destici'ye en sert tepki ise Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, "Destici denen adam, nezaketen adam diyorum, paylaştığı bir tweetle bütün muhalefeti terör örgütüyle yan yana getiriyor." dedi. Destici'den gelen "Yarası olan gocunur" paylaşımı ise dikkat çekti.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. PKK'lı teröristlerce yapılan sızma girişimi sonucu dokuz asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Tüm Türkiye gelen şehit haberlerinin yasını tutarken, siyasi partiler de programlarını tek tek iptal etti.

BBP LİDERİ MUHALEFETİ HEDEF ALDI, OLAY OLDU

Gelen şehit haberlerinin ardından yapılan bir paylaşım ise bir anda gündem oldu. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı paylaşımla muhalefet partilerini hedef aldı.

Muhalif partileri tek tek paylaşan Destici "Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT'TAN DESTİCİ'YE SERT TEPKİ

Destici'nin muhalefeti terör örgütüyle yan yana getirmesi tartışmalara neden olurken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan Destici'ye çok sert yanıt geldi. Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;

"Süleyman Soylu 2021 yılında 'terörist sayısı 100'ün altına düştü. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' demişti. Sonra Ali Yerlikaya geldi. O da 6 ayda binden fazla terörist öldürdüğünü ifade ediyor. Binlerce de terörist yakaladılar. Bunların içinde Türkiye'de yakalanan Deaş'lılar da var.

"HESAP VEREMEYENLER MUHALEFETE SALDIRIYOR"

Bunların hesabını vermeyenler, veremeyenler; her şehit cenazesinin arkasından hamaset yaparak muhalefete saldırıyor. Mustafa Destici denen adam, nezaketen adam diyorum, paylaştığı bir tweetle bütün muhalefeti terör örgütüyle yan yana getiriyor.

"UTANMAZ ADAM!"

Engin Yurt ile Mustafa Destici'nin birbirlerine karşı sosyal medya ve canlı yayınlardan saldırmaları, sosyal medya da gündem oldu. Cumhur İttifakı seçim öncesi HÜDAPAR Başkanı ile Mustafa Destici'nin birlikte çekildikleri fotoğraflar da sosyal medyada patladı.

Be utanmaz adam! HÜDA Par taziye mesajı yollamadı, şehitlerimizi anmıyor. HÜDA Par, Gaffar Okkkan'ın katili bir Hizbullahçı'yı belediye başkan adayı yaptı. Mustafa Destici; vicdanın, imanın var mı? HÜDA Par'a tek bir laf söylemeyen bu zihniyet, dönüyor muhalefete sürekli hakaret ediyor."

DESTİCİ'DEN YENİ PAYLAŞIM: 'YARASI OLAN GOCUNUR'

Öte yandan BBP lideri Destici'den de yeni bir paylaşım geldi. Gelen eleştirilere tepki gösteren Destici şu paylaşımı yaptı;

"Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK’nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair itham var mı?

Sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aynı CB adayını desteklemiştiniz diyorum. Meclisin muhalefet kulisinde terör örgütünün sözde milletvekilleri ile çaylı kahveli sohbetler etmeyi kendilerine yakıştıranlar, bugün bana seviyesizce hakaret etmeyi bıraksınlar da yalansa onu söylesinler. Doğru ise de milletten özür dileyip siyasi bölücülerle muhabbeti ve işbirliğini terk etsinler"