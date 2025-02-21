Karla mücadele hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi,

ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için cadde cadde, sokak sokak küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İlk etapta ana arterlerin açık kalmasını sağlayan ekipler, ara sokaklarda da yol güvenliği için aralıksız çalışıyor. Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sürerken, trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalarda önlemler artırıldı.



13 TON TUZ DAĞITIMI YAPILDI



Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde herhangi bir aksama yaşanmaması için belediye ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe genelindeki muhtarlıklara, okullara, sağlık merkezlerine, kamu kurumlarına ve ibadethanelere toplamda 13 ton tuz dağıtıldı.



SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI



Gaziosmanpaşa Belediyesi, dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarını da unutmadı. Can dostlarımız için beslenme ve barınma üniteleri oluşturan belediye, yoğun kar yağışı altında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için gönüllü vatandaşlarla birlikte 70 noktada mama dağıtımı yapıyor.



ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR



Gaziosmanpaşa’da kar yağışından etkilenen vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden 7/24 destek talep edebiliyor. Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü acil durumda ihbar ve taleplerini iletebiliyor. Vatandaşların talepleri, ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor.