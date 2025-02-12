Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların teknoloji alandaki yeteneklerini geliştirmek ve kadın istihdamına katkı sunmak için annelere yönelik teknoloji eğitim programı düzenledi. 2,5 ay süren eğitimde kadınlara temel bilgisayar kullanımı, ofis programları, internet ve etkili sosyal medya, dijital pazarlama ve internet reklamcılığı, siber güvenlik alanında bilgiler verildi. Teknoloji eğitiminde başarılı olan kadınlar, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda sertifikalarını aldı. Proje ile kadınlara dijital pazarlama ile yeni girişimlere yönelme ve çalışma hayatına katılarak ekonomik kazanç elde etme fırsatı sunulmuş oldu.

"KADINLARIMIZI SOSYAL HAYATIN İÇİNDE DAHA GÖRÜNÜR KILMAMIZ GEREKİYOR"

Kurs ile ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa’da ilk defa uygulandı. Yaklaşık 40 tane kursiyerimiz katıldı, bunu devam ettireceğiz. Burada kadınlarımızın evde ürettikleri ürünleri, dijital anlamda satmalarına yönelik eğitim verdik. İnternet ve sosyal medya eğitimi verdik. İnternette bu ürünleri nasıl sergileyebilirler, nasıl ev ekonomisine katkı sunabilirler, sosyal hayat içinde nasıl daha fazla güçlü kılınabilir diye düşündük. Kadınlarımızı sosyal hayat içinde daha görünür kılmamız gerekiyor. Bu anlamda kadınlarımıza belediyemizin bünyesinde hem kadın aile müdürlüğümüzün hem de inovasyon müdürlüğümüzün katkısıyla, eğitmenlerimiz aracılığıyla, bu ürünleri sosyal medya hesaplarında nasıl satabilirler, kendilerine göre nasıl internet siteleri kullanabilirler şeklinde bir teknolojik eğitim başlattık" dedi.