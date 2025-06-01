CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda toplanan kişilerden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye destek için akşam saatlerinde bir yürüyüş düzenlendi. Çok sayıda Gaziosmanpaşalı ile birlikte yürüyüşe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Seçimde kaybettiklerini, zor kullanarak kazanmaya çalışanlar bilsinler ki bu mücadeleyi biz kazanacağız. Direncimiz ve dayanışmamızla tüm siyasi hilelerin geleceğiz" dedi.

31 Mart 2024 seçimlerini kazanarak İstanbul'da AK Parti'den başkanlık yapan başkanlardan olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda dün sabah alınmıştı. Liderin kardeşlerinin toplanmasına Gaziosmanpaşalıların ilk tepkisi dün akşam saatlerinde gelişiyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZİYARET

Belediye önünde toplanan yurttaşlar, Bahçetepe'nin gözaltına alınmasını protesto etti. O saatlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçetepe'nin gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediyeye geldiler makamını aradılar. Her belediyede kasa olur. Sonra ‘Efendim Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde gizli kasaya ulaşıldı. İnternetten bulunmuş sahte görüntüyle sanki kasadan para çıkmış gibi servis yapıp algı oluşturuyorlar. Kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız, arama tutanağına göre kasadan çıkan şey; belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hardisk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara. Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından bir lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan" ifadesini kullandı.

BAHÇETEPE'NİN SOSYAL MEDYE HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Gün içinde de Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verildi. Bahçetepe'nin makam odasında yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mayıs 2025 tarihinde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe hakkında gözaltı kararı verilmiş; karar doğrultusunda belediye başkanlık makam odasında kolluk kuvvetleri tarafından arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama tutanağına da açıkça yazılmıştır. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, 'makamda balya balya dolar bulunduğuna' dair gerçek dışı yalan haberler kasıtlı olarak servis edilmektedir. Haberlerde kullanılan kasa ve döviz görüntüleri belediye binamızda çekilmemiş olup, başka operasyonlarda elde edilen arşiv görüntüleri habere ilave etmek suretiyle kullanılmıştır.

İDDİALAR GERÇEK. DEĞİL GEREKLİ YASAL ADIMLAR ATILIYOR"

Belediyemiz, tüm hukuki haklarını kullanarak bu mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında gerekli adımları atmıştır. Bu yayınlar açıkça, yargı süreci üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemekte, Belediye Başkanımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı amaçlamakta, halkın iradesine karşı bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaktadır. Gaziosmanpaşa Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağını ve bu süreci vatandaşlarımızla birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır"

"MÜCADELEYİ BİZ KAZANACAĞIZ"

Gaziosmanpaşalılar bu akşam saatlerinde başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Bahçetepe ailesinin de katıldığı yürüyüşte "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.



Yürüyüşün ardından sosyaldan bir açıklama yapan Özgür Çelik "İstanbul'un iradesini, halk helal oylarıyla seçilen belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerimize, her medyan ve her kesimden İstanbullu ile birlikte sahip çıkıyoruz. Seçimdeklerini, zor kullanarak kazanmaya çalışanlarımızı kaybettikler ki bu mücadeleyi kazanacağız. Direncimiz ve tüm siyasi hilelerimizle olacağız" dedi.