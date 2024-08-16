Toplumsal afet bilincini yaygınlaştırmak ve depremlere hazırlıklı olmak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü’nü kuran Gaziosmanpaşa Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOPAR) tarafından gerçekleştirilen tatbikatta; 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar görmüş 5 katlı bir binada, enkaz altında kalan kişiler için arama-kurtarma çalışması yapıldı.

İlk olarak ekipler, enkaz altında olanların sesini duyabilmek için özel dinleme cihazlarıyla dinleme yaptı. Binanın giriş ve 3’üncü katında yaralılar olduğu tespit edilerek, kurtarma ekibine bilgi verildi. Ardından yaralılar, enkazdan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatta yapılan işlemler hakkında hazırlanan rapor, Afet Yönetim Merkezi’ne bildirildi.



Tatbikatı yerinde takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 17 Ağustos depreminde yaşanan acıların tekrarlanmaması için tedbirler aldıklarını ifade etti.

Bahçetepe, belediye bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa’yı depremlere hazır hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.