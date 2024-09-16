Gaziosmanpaşa Belediyesinin ilk kreşi olan “Yuvamız Gaziosmanpaşa” düzenlenen törenle eğitime açıldı. Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, çok yakında Hürriyet Mahallesi’ne de bir kreş kazandırarak, bu sayıyı hızla artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve onları okul öncesi eğitimlerle geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına Yuvamız Gaziosmanpaşa Çocuk Etkinlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program çerçevesinde Çelik ve Bahçetepe, katılımcılarla birlikte sınıfları gezerek, çocukları ziyaret etti.

“31 MART İSTANBUL SEÇİMLERİNİN EN BÜYÜK HİKAYESİ, EN BÜYÜK BAŞARISI HAKAN BAHÇETEPE'NİN GAZİOSMANPAŞA'YI KAZANMASIDIR”

Kreşin, öğrencilere ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Değerli Belediye Başkanımız, Gaziosmanpaşa'da muhtarlarımızla, derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Gaziosmanpaşa halkıyla gönül köprüsü kurmuş ve bunu geleceğe taşımış. Bana göre 31 Mart İstanbul Seçimlerinin en büyük hikayesi, en büyük başarısı Hakan Bahçetepe'nin Gaziosmanpaşa'yı kazanmasıdır. Bütün istatistikleri, bütün anketleri alt üst ederek kıymetli Başkanımız ve onun yol arkadaşları burada büyük bir tarih yazdılar. Bu yönden çok mutlu ve çok gururlu olarak Gaziosmanpaşa'ya geldik. Gaziosmanpaşa 31 Mart'tan itibaren sosyal belediyecilikle, halkçı belediyecilikle tanıştı” dedi.

“YUVAMIZ GAZİOSMANPAŞA’NIN İKİNCİSİNİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE AÇIYORUZ”

Okul öncesi eğitime verdikleri önemi ifade eden Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak için okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın geleceğe güçlü adımlarla hazırlanması gerektiğini bilerek, onların bilimde, sanatta, sporda başarı elde edecekleri bütün alanlardaki potansiyelini ortaya çıkacak başlangıç noktasını, okul öncesi eğitim olarak görüyoruz. Bugün burada bir tanesini açtık, 2 ay sonra bir tanesini de Hürriyet Mahallesi'nde açıyoruz. İnanıyoruz ki bu yuvalar, geleceğe umutla bakan ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan çocuklarımızın yetiştiği yuvalar olacak" diye konuştu.

“BİZ, BU YUVALARLA ASLINDA AİLELERİMİZİN EV EKONOMİSİNE DE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yuvalarla aynı zamanda kadınların çalışma hayatına katılmasına ve ailelere destek sunduklarını vurgulayan Bahçetepe, “Büyükşehir Belediyemize ait ilçemizde 4 adet kreş var. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesini kazanmadan önce Gaziosmanpaşa’da üzülerek söylüyorum ki hiçbir kreş yoktu. Biz bu yuvalarla aslında ailelerimizin ev ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul’a böyle büyük bir vizyon kazandırdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

200 ÇOCUĞA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VERİLECEK

15 dersliği bulunan Yuvamız Gaziosmanpaşa, 48-62 ay arası 200 çocuğa eğitim verecek. Çocuklar, uzman eğitmen kadrosu eşliğinde masal, müzik, drama, spor ve bilim atölyeleri gibi birçok eğitim programına katılacak. Yuvamız Gaziosmanpaşa, aynı zamanda annelere de istihdam desteği sağlayarak, onların çalışma hayatına katılmalarına imkan tanıyacak.