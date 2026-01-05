Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat, bilim ve eğitim yatırımları 2025 yılında müzelerden tiyatrolara, kütüphanelerden bilim merkezlerine kadar geniş kitlelere ulaştı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği kültür, sanat ve bilim çalışmalarıyla milyonlarca vatandaşı etkinliklerle buluşturdu. Kent genelindeki kültür merkezleri, tiyatrolar, müzeler, kütüphaneler ve bilim merkezleri yoğun ilgi gördü.

Kültür merkezlerinde yıl boyunca sergi, atölye ve etkinliklerle on binlerce kişi ağırlandı. Çocuk Sanat Merkezi ve Nizip Kültür Merkezi, çocuklar ve ailelerden büyük ilgi gördü.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, 2025 yılında 7 oyun ve 218 seansla 57 bin 441 izleyiciye ulaşırken, 'Uçtu Uçtu Hezarfen' yılın en çok izlenen oyunu oldu.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ve Bilim Gaziantep Atölyeleri'nde düzenlenen etkinliklerle yüz binlerce kişi bilimle buluştu. TEKNOFEST kapsamında desteklenen 38 takımdan 14'ü finale yükseldi. Kentteki müzeler 2025 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, Panorama 25 Aralık Müzesi en çok ilgi gören müze oldu. Kütüphaneler ise yıl boyunca yüz binlerce kullanıcıya hizmet verirken, çocuklara yönelik atölyelerle okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağladı.