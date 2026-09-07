Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin şehre kazandırdığı ve 38 gün 38 gece boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapan Fuar38, Türk müziğinin efsane sanatçısı, nostaljinin güçlü sesi Ümit Besen'in muhteşem konseriyle taçlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin yıllardır özlem duyduğu fuar kültürünü yeniden şehre kazandıran Fuar38'in yalnızca Kayseri'de değil, Türkiye genelinde de büyük ses getirdiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürler Kayseri, teşekkürler Türkiye. Aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

FUAR38, 38 GÜN BOYUNCA KAYSERİ'NİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Kocasinan Belediyesi'nin şehrin kültür hafızasını yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Fuar38, açıldığı ilk günden itibaren Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Sefa Doğanay Gazinosu, Coşkun Sabah, İsmail Altınsaray, Hakkı Bulut, Hatay Medeniyetler Korosu, Kubat, Pamela ve Ümit Besen gibi birbirinden değerli sanatçı ve grupların sahne aldığı Fuar38, Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına damga vurdu. Fuar alanında konserlerin yanı sıra farklı etkinlikler, nostaljik atmosfer, ailelerin birlikte vakit geçirebildiği sosyal alanlar ve çocuklara yönelik aktivitelerle ziyaretçilerine dolu dolu günler yaşatıldı. Her yaştan vatandaşın buluşma noktası hâline gelen Fuar38, Kayseri'nin geçmişten gelen fuar özlemini yeniden gün yüzüne çıkardı.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR VE ÜMİT BESEN'DEN NOSTALJİ DOLU ŞEHİR TURU

Fuar38'in final gecesinde Ümit Besen heyecanı yaşanırken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ünlü sanatçıyla birlikte Kayseri sokaklarında nostalji dolu özel bir şehir turu gerçekleştirdi. Klasik araçlarla gerçekleştirilen şehir turunda Kayseri'nin tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde keyifli görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Çolakbayrakdar ile Ümit Besen arasında samimi ve renkli sohbetler yaşandı. Nostalji rüzgârının şehrin sokaklarına taşındığı tur, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

NOSTALJİNİN KRALIYLA UNUTULMAZ FİNAL

Fuar38 sahnesine çıkan Türk müziğinin efsane ismi Ümit Besen, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla büyük beğeni toplayan Besen, yıllardır dillerden düşmeyen eserlerini Kayserililer için seslendirdi. Ümit Besen'in şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapan vatandaşlar, sanatçının sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman duygusal anların yaşandığı, kimi zaman da coşkunun doruğa çıktığı konserde, gençlerden yaşlılara kadar her yaştan Kayserili aynı şarkılarda buluştu. Ümit Besen'in sahnedeki performansı, Kayserililerin yoğun ilgisi ve hep bir ağızdan söylediği şarkılarla birleşince ortaya hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir müzik şöleni çıktı. Fuar38'in final gecesi, Kayseri'nin kültür ve sanat tarihinde iz bırakan özel gecelerden biri olarak hafızalara kazındı.

ÜMİT BESEN: '45 YILDIR BÖYLE BİR KARŞILAMA VE COŞKU GÖRMEDİM'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür eden ünlü sanatçı Ümit Besen, Kayseri'de gördüğü ilgi ve coşkunun kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Her konserinde heyecan duyduğunu ancak Kayseri'de yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu belirten Besen, 'Gerçekten 45 yıldır böyle bir karşılama da olmadı, böyle bir coşku da görmedim.' dedi. Kayseri'de gördüğü sevginin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade eden Besen, klasik araçlarla gerçekleştirilen şehir turunun da kendisi açısından unutulmaz olduğunu belirterek Kayserililere teşekkür etti.

FUAR38'E 2 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

Fuar38'in gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin etkinliğe sahip çıkmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Şehrimizde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurla, mutlulukla vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Fuar38, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Gösterilen yoğun ilgi bizleri gururlandırdı. 38 gün boyunca dopdolu, birbirinden güzel günler geçirdiğimizi düşünüyorum. 2 milyona yakın ziyaretçi sayısıyla böyle bir organizasyonun her yerde ses getirecek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

'BU ŞEHRİN HAFIZASINI YENİDEN CANLANDIRDIK'

Fuar38 projesinin temelinde Kayseri'nin geçmişten gelen fuar kültürünü yeniden yaşatmak olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin hafızasında yer eden güzel anıları yeniden canlandırmak istediklerine dikkat çekerek, 'Birkaç yıldır fuar etkinliklerini yeniden gündemimize alsak, bu şehrin hafızasında yer etmiş o güzel günleri tekrar yaşatsak diye düşündük. İnsanların fuara gelip eğlendiği, çay bahçelerinde vakit geçirdiği, sanatçıları dinlediği günleri yeniden hatırlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz tablo, hemşehrilerimizin geçmişe ne kadar özlem duyduğunu ve bu projeye ne kadar sahip çıktığını gösteriyor.' diye konuştu.

'FUAR38, AİLELERİN VE KUŞAKLARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU'

Fuar38'in yalnızca bir etkinlik alanı olmadığını, aynı zamanda farklı nesilleri bir araya getiren önemli bir sosyal buluşma noktası olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesin bir araya geldiği, dostlukların, komşulukların ve güzel hatıraların yeniden güçleneceği bir alan oluşturduk' dedi.