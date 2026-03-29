İnsanları mutlu etme hedefiyle 65 yıldır çalışan ETİ toplumsal fırsat eşitliği yolunda önemli bir adım atarak 'Milyon Kadına Mentor Programı'nın kurucu destekçisi oldu.

KOCAELİ (İGFA) - ETİ, bu iş birliğiyle sadece kurumsal bir destek sunmakla kalmıyor; tecrübeli çalışanlarını genç kızların kariyer yolculuğuna ışık tutacak birer rehber haline getiriyor.

Program kapsamında 15-25 yaş arasındaki lise, üniversite öğrencisi veya iş hayatına yeni atılmış genç kızlar, dijital platform üzerinden sektör liderleriyle bir araya geliyor. ETİ'nin kurucu destekçi rolü sayesinde, profesyonel hayatında 5 yılını doldurmuş tüm ETİ çalışanları, genç kızlara kariyer hedeflerine ulaşmaları için ücretsiz ve gönüllü mentorluk yapabiliyor.

HEDEF: DAHA FAZLA GENÇ KIZA ULAŞMAK

'Milyon Kadına Mentor Programı'nın hedefleri ise; fark yaratan birey ve kurumları harekete geçirerek kız öğrencilerin ve iş hayatına yeni atılan genç kızların katılabileceği mentorluk programlarını bir şemsiye altında toplamak; Öncü mentorluk program paydaşlarını bir araya getirerek ekosistemin zenginliklerini sunmak, farkındalık ve iş birlikleri için alan yaratmak; 10 yılda 1 milyon mentorluk bağlantısı gerçekleştirerek çeşitli alanlarda kariyer hedefi olan genç kızlara ve kız çocuklarına destek olmak.

Program, ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD - Türkiye İş Konseyi'nin Women in Business (İş Dünyasında Kadınlar) çalışma grubu eş başkanları Ümran Beba ve Canan Özsoy'un liderliğinde ve proje paydaşları TurkishWIN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin iş birliğiyle hayata geçirildi.

Programın Kurucu Destekçilerinin tanıtımı için düzenlenen etkinliğe ana konuşmacı olarak katılan ETİ İnsan Kaynakları Başkanı Aslı Demirgil Günhan, 'Kadınların ve genç kızların ekonomiye ve istihdama katılımı, Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği için kritik bir öneme sahip. ETİ olarak, sosyal sorumluluğu yalnızca bir yaklaşım değil, iş yapış biçimimizin temel bir parçası olarak görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, kapsayıcılığı güçlendiren ve kadınlar için fırsat eşitliği yaratan uygulamaları önceliklendiriyoruz. Milyon Kadına Mentor Programı'nda Kurucu Destekçi olarak yer almak, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Bu iş birliği sayesinde yalnızca kurumsal bir katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çalışanlarımızın da sürece aktif katılımını sağlayarak genç kızların potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir genç kızın hayatına dokunan her destek, daha güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Attığımız bu adım, insanlığın mutluluğu için çalışan bir marka olarak amacımızı ileriye taşıyor.' diye konuştu.