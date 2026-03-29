Ankara Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gençlere yönelik kapsamlı bir program gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - 'Başkent'in Yıldızları Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' (ÇOGEP) kapsamında yürütülen proje, gençleri suça sürüklenmekten korumayı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan programda; eğitim, sanat ve spor alanlarında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda düzenlenen programda, öğrenciler Keçiören Belediyesi TEKNOMER'de teknolojik keşif ve eğlencenin bir arada olduğu deneyimi yaşadı.

Daha sonra Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde arkadaşlarının düzenlediği tiyatro gösterisini izleyen gençler, eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Etkinliğe, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, Genç Osman Anadolu Lisesi Müdürü Semiha Budak Balı, çok sayıda polis memuru, öğretmen ve öğrenci katıldı.

'GENÇLERİN ELİNDEN TUTMAK GELECEĞE YAPILABİLECEK EN DEĞERLİ YATIRIMLARDAN BİRİSİ'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Gençlerimizin sanatla buluştuğu, kendilerini ifade edebildikleri ve özellikle özgüven kazandıkları böyle bir ortamda bulunmak bizim için emniyet teşkilatı ve özellikle Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak mutluluk ve gurur vesilesi. Projemize ilçe milli eğitim kurumları ve belediyelerimiz çok büyük destek verdi. Bizler biliyoruz ki gençlerimizin elinden tutmak, onlara bir fırsat sunmak ve yeteneklerini ortaya koyabileceği alanlar oluşturmak, geleceğe yapılabilecek en değerli yatırımlardan birisi. Bu anlayışla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü de söylemek istiyorum. 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Şunu özellikle vurgulamak isterim ki bu çalışmalar ancak kurumlarımızın güçlü iş birliği, koordinasyonu sayesinde mümkün olmaktadır. Bu vesileyle projeye katkı sağlayan özellikle Keçiören Belediyemize, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Keçiören Halk Eğitim Merkezimize, kıymetli eğitmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emniyet teşkilatı olarak bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye ve toplumla güçlü bağlar kurmaya devam edeceğiz.'

TEKNOMER'DE TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Etkinlik kapsamında Keçiören'de yer alan liselerden gelen çok sayıda öğrenci, TEKNOMER'de ağırlandı. Programda öğrenciler ilk olarak merkezi anlatan tanıtım sunumuna katıldı. E-spor odasında oyun oynayan öğrenciler, deneyimleme stüdyosunda ise araç ve uçak simülasyonlarıyla teknoloji dolu anlar yaşadı. Son olarak gençler, ses ve müzik stüdyosunda karaoke etkinliği gerçekleştirerek keyifli zaman geçirdi.

GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI, DUYGULAR PERDEYE YANSIDI

Proje kapsamında ayrıca Keçiören Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından, Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi'ndeki gönüllü öğrencilere 200 saat süren tiyatro eğitimi verildi. Eğitim sürecinin sonunda, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında iki ayrı oyun sahnelendi.

Senaryosu emniyet personeli tarafından yazılan ve üç skeçten oluşan 'Kaybedenler Kulübü' adlı oyun, dolandırıcılık konusuna dikkat çekerken; 'Çanakkale'de Bir Ali' adlı tiyatro gösterisi ise Çanakkale Savaşı'nın kahramanlık ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Sahnelenen oyunlar aynı zamanda öğrencilerin mezuniyet gösterisi niteliği taşıdı. Uzun süreli emeklerini ortaya koyarak oyunlarda sahne alan gençlere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi.