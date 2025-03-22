Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye, sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’na katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttükleri çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri suhuletle geride bıraktıklarını belirtti.

“İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyil edilmeden, son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Evvel emirde her yıl ülkemize milyarlarca dolarlık ekonomik yük getiren çok büyük bir beladan kurtulmuş olacağız. Ayrıca Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sı, Çerkez’i, Laz’ı, Abaza’sıyla 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Bölgemizde tam bir asır sonra yeniden kanla çizilmek istenen haritalara ‘dur’ diyecek emperyalistlerin bizi birbirimize kırdırmayı amaçlayan kirli oyunlarını bozacağız” şeklinde konuştu.

“TERÖR DUVARI YIKILDIKTAN SONRA 85 MİLYON OLARAK BİRBİRİMİZE DAHA SIKI SARILACAĞIZ”

Demokrasinin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin ve milletimizin Kızıl Elma’sına dönüşmüş olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkıldıktan sonra 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha sıkı kenetleneceğiz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklarda inşallah ebediyen yan yana barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olsun diyoruz” dedi.

Özellikle Nevruz’a yeni şeyler söylemek gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nefretin, husumetin, kavganın değil, birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Türkiye’de ve tüm bölgemizde, merkezinde diyaloğun, dayanışmanın, dostluğun olduğu yeni bir siyasi paradigma inşa etmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. ‘Yeni gün’ manasına gelen Nevruz’un tam da adına yakışır biçimde yeni bir dönemin girizgâhı olmasını ümit ediyoruz. Türk milletine mensup olmanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu, şerefini, bahtiyarlığını yaşayan herkesi terörsüz Türkiye hedefinin gerçeğe dönüşmesi için güç birliği yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’DAKİ YOLSUZLUK OPERASYONU BAHANE EDİLEREK SOKAKLARIMIZ KARIŞTIRILMAK İSTENİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şu çok önemli hatırlatmayı da yapmakta fayda görüyorum. Ramazan-ı Şerif ile Nevruz’u birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel bir günde, İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye’yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

“CHP GENEL BAŞKANININ ÇAĞIRDIĞI SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR”

Milletin ezeli ve ebedi kardeşliğinin zedelenmesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rıza göstermediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bakın, çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekârlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde, illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP’nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hâkim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve millî iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki, gayri ahlaki ve antidemokratik yollara başvurarak, bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.”

“DAHA SONRA UTANÇ DUYACAĞINIZ EYLEMLERE TEVESSÜL ETMEYİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: “CHP Genel Başkanı Sayın Özel, marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu da unutmasınlar. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa, şayet içinize sindirebiliyorsanız, çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak, sokakları terörize ederek, gençleri provoke ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın. Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi hâline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.”

Programın düzenlenmesinde katkısı olanlara ve katılımcılara tebrik ve teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan, beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralanan emniyet güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle baharla birlikte filizlenen ümitlerimizin Nevruz’la birlikte serpilmesini diliyor, sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, komşularımızın, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz’un milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi bir kere daha tebrik ediyorum.”