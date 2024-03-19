Putin, ülkesi savaşta olmasına rağmen, seçime gitti ve oyların %88'ini alarak yeniden başkan seçildi. Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgeleri ile Abhazya ve Güney Osetya'da seçim gerçekleştirmesiyle ilgili art arda tepkiler geldi. Gürcistan, NATO ve AB, seçimlerin yasa dışı olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu’nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, dün sona erdi. Ukrayna ile 3 yıldır savaşın içinde olan Rusya’da Vladimir Putin'e bir dönem daha yetki verildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Putin, seçime katılım oranının yüzde 77.44 olduğu oylamada oyların yüzde 87.29'unu alarak seçimi beklenildiği gibi kazandı.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi. Rusya ayrıca Abhazya ve Güney Osetya'da da seçim düzenledi.