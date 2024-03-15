ITserv Technology, küresel bir teknoloji lideri olma hedefiyle önemli bir adım attı. 2023 yılında açtığı Londra ofisinden sonra Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde büyümek için Suudi Arabistan Riyad operasyonunu başlatan ITserv Technology, bölgedeki çalışmalarını Baraka Optimal Group’a bağlı Baraka Investment ile yürütmek üzere anlaşma imzaladı. ITserv Technology’nin Ortadoğu operasyonuna yüzde 50 ortak olan Baraka Investment ile birlikte bölgenin dijital dönüşümü ve 2030 vizyonuna katkı sağlayacak

Küresel teknoloji lideri olma hedefiyle Avrupa ve Ortadoğu’da büyüyen ITserv Technology, uluslararası alanda stratejik adımlarını hızlandırıyor. 2023 yılında açtığı Londra ofisinden sonra Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde büyümek için Suudi Arabistan Riyad operasyonunu başlatan ITserv Technology, bölgedeki çalışmalarını Baraka Optimal Group’a bağlı Baraka Investment ile yürütmek üzere anlaşma imzaladı. ITserv Technology’nin Suudi Arabistan (Riyad) operasyonuna yüzde 50 ortak olan Baraka Investment ile birlikte bölgenin dijital dönüşümü ve 2030 vizyonuna katkı sağlanacak.

IBF’in en önemli teknoloji ortaklığı

Söz konusu iş ortaklığı anlaşmasında imzalar Riyad’da düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda (IBF) Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Dr. Majed Abdullah Alkassabi'nin katılımıyla düzenlenen törende atıldı. ITserv Technology CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan ve Baraka Investment CEO’su Abdullah Alshemali’nin imzaladığı iş ortaklığı anlaşmasıyla birlikte ITserv Technology bünyesindeki bulut teknolojileri şirketi Cloud4Next, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nde dijital dönüşümün öncüsü olacak. Söz konusu ortaklıkla birlikte ITserv Technology, bölgenin lider gruplarından Baraka Optimal Group'un dijital dönüşüm için seçtiği ve yatırım yaptığı ilk Türk şirketi oldu.

Bölgeyi geliştirecek adım

ITserv Technology bilgi, deneyim ve iş ortaklığıyla birlikte, Riyad'da açılacak yeni operasyonla birlikte ürünlerini, çözümlerini, yazılımlarını ve hizmetlerini yansıtarak teknoloji stratejilerini belirlemeyi ve piyasa dinamiklerine göre projeler geliştirmeyi hedefliyor. Baraka Optimal Grubu'nun, bu altyapılara uygun destek sağlayarak Suudi Arabistan pazarında potansiyel fırsatların yaratılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

ITserv Technology CEO’su Mehmet Ertan Erdoğan, ortaklık anlaşmasıyla birlikte hedeflerini şöyle anlattı: "ITserv Technology olarak Cloud4Next ile birlikte Baraka Investment ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş ortaklığıyla, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nde önemli adımlar atacağız. Söz konusu ortaklık Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nin dijital dönüşümüne liderlik etmemiz ve 2030 vizyonuna önemli katkılar sağlamamız için büyük bir fırsat sunacak. ITserv Technology ile yenilikçi teknoloji çözümleri götürürken Cloud4Next ile gelişmiş bulut teknolojileri sunarak bölgedeki iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunu destekleyeceğiz. Bu iş birliği, sadece ITserv Technology değil, bölgenin teknolojik ilerlemesini de pozitif etkileyecek."

2030 Vizyonu için çalışıyor

Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda bölgenin teknolojik gelişime önemli katkı sağlamayı hedefleyen ITserv Technology, tüm sektörlere çözümler sunarak dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeyi amaçlıyor. Baraka Investment da gelecek vaat eden fırsatlara yatırım yaparak Suudi Vizyonu 2030'un hızlı temposuna uygun olarak, hem yerel hem de küresel pazarların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.