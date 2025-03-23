4 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

Hakkında 'kent uzlaşısı' ve 'yoksulluk' suçlaması yapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu'nun iki soruşturma kapsamından da mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte kent uzlaşı soruşturmasında adı geçen 4 isim daha tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarından tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 4 şüpheliye terör soruşturmasında tutuklama talebi

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE 3 İSİM DAHA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yolsuzluk soruşturmasında 4 ayrı suçtan tutuklama talebi

Öte yandan İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ise ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’, ‘rüşvet almak’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.