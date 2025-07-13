Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı (EEP) Asya Filleri Tür Koordinatörü ve Hollanda Rotterdam Hayvanat Bahçesi Uzmanı Jeroen Kappelhof, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Kappelhof, Doğal Yaşam Parkı’ndan ve burada yaşayan fil ailesinden çok etkilendiğini belirtti. İZMİR (İGFA) - Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı (EEP) Asya Filleri Tür Koordinatörü ve Hollanda Rotterdam Hayvanat Bahçesi Uzmanı Jeroen Kappelhof, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’deki Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir ve Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez’in karşıladığı Kappelhof’a, parkta görevli uzmanlar da eşlik etti. Teknik görüşmelerde barınağın yapısı, yönetimi ve koleksiyon planları değerlendirilirken, bakım süreçlerine ilişkin deneyimler paylaşıldı.

FİL AİLESİNİ İNCELEDİ

Jeroen Kappelhof, fil ailesinin üyeleri anne Begümcan, baba Winner ve çocukları İzmir, Deniz, Ege hakkında tüm detayları sordu. İzmir’e ilk kez geldiğini belirten Jeroen Kappelhof, İzmir’de çok güzel bir fil ailesi olduğunu ve bu canlıların genetik açıdan büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bir anne ve üç kızı birlikte yaşıyor. Bu, EEP için çok önemli bir genetik materyal. Bu nedenle bu aile, program açısından büyük bir değer taşıyor.” Barınağın fiziksel koşullarından da memnun kaldığını söyleyen Kappelhof, “Barınak iyi ve geniş. Filler için gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılayacak nitelikte. Gördüklerimden oldukça etkilendim.”

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ KATKI

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm bilgi ve deneyimleri paylaşmaya açık olduklarını belirtti. Özdemir, “Jeroen Kappelhof’un parkımızdan memnun kalması bizleri çok mutlu etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın uluslararası iş birliklerini ve doğa koruma alanındaki çalışmalarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.