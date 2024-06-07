Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlala Mücadele Ekipleri'ne düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3,34 gram kimyasala bulanmış tütün, 2,66 gram eroin, 1,39 gram kimyasala bulanmış tütün, 1,75 gram kimyasala bulanmış tütün ve 3 adet ecstasy hap, 0,20 gram metanfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Olayla ilgili C.D., G.B., E.S., ve S.S. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: igf