Düzce’nin Yığılca bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Melike K. idaresindeki otomobil, Düzce istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Melike K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf