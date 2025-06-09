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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce’nin Yığılca bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Melike K. idaresindeki otomobil, Düzce istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.