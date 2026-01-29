Bursa'yı 'Da Vinci Robotik Cerrahi' sistemiyle tanıştıran Doruk Sağlık Grubu, genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları, göğüs ve baş boyun cerrahisi alanlarında fark yaratıyor. Robotik cerrahi ile 100'den fazla operasyonun gerçekleştirildiği Doruk Nilüfer Hastanesi'ndeki bu sistem; prostat kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinde kullanılıyor ve hastaların iyileşme süresini hızlandırıyor.

BURSA (İGFA) - Başta ABD, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde kullanılan Robotik Cerrahi sistemini Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa ile yaklaşık 3 ay önce tanıştıran Doruk Nilüfer Hastanesi, bugüne kadar 100'den fazla gerçekleştirdiği cerrahi ameliyatlar ile yurt dışından da hastaları çekiyor.

Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, 'Robotik cerrahi, cerrahinin evriminde çığır açan bir dönüm noktasıdır. Geleneksel cerrahi tekniklerinin ötesine geçen bu yöntem, teknoloji ile tıbbın güçlü bir işbirliğidir' dedi.

Doruk Sağlık GrubuGenel Müdürü Dr. Ayhan Kalyoncu, 'Cerrahi operasyonlarda gelinen en son nokta olan Da Vinci Robotik Cerrahi sistemini Bursa'ya geçtiğimiz aylarda kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu teknoloji ürolojiden genel cerrahiye, jinekolojik onkolojiden, göğüs cerrahisine birçok kanser ameliyatında kullanılabilmektedir' dedi.

Prostat kanseri cerrahisinde amaçlarının sadece onkolojik sonuçlar değil, aynı zamanda hastanın idrar tutma ve cinsel fonksiyonlarını da korumak olduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Arif Demirbaş, Da Vinci Robotik Cerrahinin mükemmel görüntülemesi sayesinde mükemmel sonuçlar alabildiklerini söyledi.

'Böbrek tümörlerinde amaç çoğu zaman yalnızca tümörlü kısmı çıkarıp böbreği korumaktır' diyen Üroloji Uzmanı Dr. Tuğrul Türker ise, robotik cerrahiyle bu işlemi kontrollü ve güvenli bir şekilde yapabildiklerini vurgularken, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ömer Yalkın da, 'Kolon, rektum ve mide kanserlerinde dar alanlarda çalışıyoruz. Da Vinci'nin büyütülmüş görüntüsü ve esnek kolları tümörü çevre dokulardan daha güvenli ayırmamızı sağlıyor' dedi.

Cerrahi operasyonlarda robotik cerrahinin fark oluşturduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Fatih Yeğen, robotik cerrahiyle hastanın iyileşme süreci daha hızlı olduğunu vurgulayarak, hastanın iş ve sosyal yaşamına daha hızlı döndüğünü söyledi.

Jinekolojik onkoloji cerrahide robotik cerrahi operasyonlarının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Bayrak, 'Da Vinci'nin 7 eksende 540 derece dönen kolları sayesinde tümör dokularını temizlerken çevre dokuları daha iyi koruyabiliyoruz' diye konuştu.