Teknik direktör İzzet Atasever yönetimindeki Merit Grup Real Mardin Paralimpik Masa Tenisi takımı, Ankara'da düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti.MARDİN (İGFA) - Teknik direktör İzzet Atasever yönetimindeki Merit Grup Real Mardin Paralimpik Masa Tenisi takımı, Ankara'da düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etti.

Uğur Muratoğlu, Rıdvan Fidan ve Abdülkadir Admış'tan oluşan Merit Grup Real Mardin Paralimpik Masa Tenisi takımı ferdi maçlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu başarıyla temsil ettiler. Tek Erkeklerde ferdilerde kategori 7'de Uğur Muratoğlu 3.lüğü elde ederken, çift erkekler kategori 14'de Uğur Muratoğlu/Rıdvan Fidan ikilisi 3.lüğün sahibi oldu.

Paralimpik Masa Tenisi takımlarının verdiği mücadelenin ve elde ettiği sonuçların son derece anlamlı olduğuna dikkat çeken Merit Grup Yönetim Kurulu başkanı Zafer Karataş, ''İlimizdeki Masa Tenisi sporunun alt yapısını desteklemenin yanı sıra, çeşitli nedenlerden dolayı Masa Tenisi sporuna ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza da bu sporu yaptırmak ve sevdirmek için yola çıktık. Anakara'da bu çalışmalarımızın, bu projemizin ilk meyvelerini topladık. Paralimpik Masa Tenisinde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz'' diye konuştu.

Merit Grup Real Mardin takımı Teknik Direktörü İzzet Atasever ise ''Merit Grup Yönetim Kurulu başkanı Zafer Karataş'ın desteği ile Paralimpik branşında çalışmalara başladık. Kısa zamanda çalışmalarımıza katılan paralimpik vatandaşlarımızın sayısının artacağını düşünüyoruz'' dedi.