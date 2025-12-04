Prof. Dr. Ahmet Karacalar, özellikle bacak, kol ve basen bölgesinde inatçı yağ birikiminin irade eksikliğinden değil, genetik bir hastalık olan lipödemden kaynaklanabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Diyete ve yoğun egzersize rağmen bacak, kol veya basen bölgesinde incelme sağlanamıyorsa, bu durumun 'lipödem' adı verilen genetik bir yağ dokusu hastalığından kaynaklanabileceğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, hastalığın modern çağda giderek daha fazla görüldüğünü ifade etti.

AH BU LİPÖDEM!

Karacalar, 'Mide küçültme operasyonu geçiren hastalarda bile genel vücut incelirken lipödemli bölgelerde yağın kaybolmadığını görüyoruz' dedi.

Lipödemin kökeninin ilkel çağlara dayandığını söyleyen Karacalar, bu genetik yapının kadın bedeninin zayıflamasını engelleyerek çocuk bakımını sürdürebilmesini sağladığını ancak günümüz koşullarında bu mekanizmanın ciddi bir sağlık ve estetik problemine dönüştüğünü belirtti.

'KALORİ DEĞİL HORMON VE DOLAŞIM BELİRLEYİCİ'

Sürecin biyolojik temelini anlatan Karacalar, yağ birikiminin kaloriye değil çoğunlukla hormonal etkilere ve dolaşım bozukluğuna bağlı olduğunu vurgulayarak, 'Yağ dokusu, dolaşımın zayıf olduğu bölgelerde depolandığı için egzersize zor yanıt verir. Hücreler büyüdükçe lenf dolaşımı bozulur, protein içerikli sıvı birikir ve kısır döngü yeniden başlar.' dedi.

Tanı almamış lipödemli hastaların sürekli farklı diyetlere yöneldiğini, başarısız sonuçların ise ciddi bir psikolojik yük oluşturduğunu belirten Karacalar, 'Bu durum tepkisel yeme ataklarının yanı sıra bazı hastalarda anoreksiya gibi ağır yeme bozukluklarına bile yol açabiliyor' diye konuştu.

Lipödemli bireylerin yağ dokusunda kronik inflamasyon görüldüğünü söyleyen Karacalar, bunun vücudun yağ yakma kapasitesini düşürdüğünü aktardı. Ayrıca tiroid hormonlarındaki bozuklukların lipödem hastalarında sık görüldüğünü ve tabloyu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Karacalar, lipödemin estetik bir sorun gibi görünse de aslında yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurguladı.