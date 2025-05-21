TikTok, Aile Haftası’nda gençlerin dijital refahını destekleyen yeni meditasyon özelliği ve dijital ebeveynliği kolaylaştıran yeni araçlarını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - TikTok, tüm dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesinin teşvik edildiği 15-21 Mayıs Aile Haftası’nda gençlerin ve ailelerinin dijital refahı için attığı adımları hızlandırdı.

Platform, gençlerin güvenli bir dijital deneyim yaşamasına, ailelerinse çocuklarını çevrim içi ortamda sağlıklı biçimde yönlendirebilmesine olanak tanıyan yeni araçlarını duyurdu.

Kullanıma sunulan bu yeni araçlar, gençlerin dijital deneyimini yalnızca eğlence temelli değil; öğretici, sorumlu ve denetimli bir yapı haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hem ebeveynlerin denetim gücünü artırıyor hem de genç kullanıcıların zihinsel refahını destekleyen yeni çözümler sunuyor.

MEDİTASYON ÖZELLİĞİYLE GENÇLERE DİJİTAL DENGE DESTEĞİ

TikTok’un en güncel yeniliklerinden biri olan rehberli meditasyon egzersizleri, artık tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda. Kullanıma sunulan meditasyon özelliği, gençlerin gece saatlerinde ekran başında geçirdiği sürenin sınırlandırılmasını hedeflendi. Platformun yaptığı testlerde, gençlerin yüzde 98’inin bu özelliği açık bırakmayı tercih ettiği görüldü.

'AİLE EŞLEMESİ' İLE DİJİTAL REHBERLİK GÜÇLENİYOR

TikTok’un genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına sunduğu Aile Eşlemesi (Family Pairing) özelliği de kısa süre önce yeni araçlarla güncellenmişti.

Bu sistem, ebeveynlere çocuklarının TikTok deneyimini kontrol altında tutma ve ihtiyaç duyduklarında yönlendirme yapabilme imkânı tanıyor. Ekran süresi sınırlandırma, gizlilik ayarlarını yönetme, takip edilen veya engellenen hesapları görme ve uygunsuz içerikleri filtreleme gibi pek çok işlev bu sistemle kullanılabiliyor. Ayrıca gençlerin bir içeriği bildirirken aynı anda güvendikleri bir yetişkini haberdar edebilmesini sağlayan “içerik bildiriminde aile katılımı” özelliği de sistemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Ders saatleri veya uyku zamanlarında platform erişimini kısıtlamak için geliştirilen Ekran Molası ve Dinlenme Modu gibi davranış bilimi temelli araçlar da Aile Eşlemesi sisteminin kullanım alanlarını genişletiyor.