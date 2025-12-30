Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde sahnelenen 'Bir Eski Zaman Hikâyesi', hayal gücü, dayanışma ve iyilik temalarıyla çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

BURSA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak projesi olan 'Bir Eski Zaman Hikâyesi', çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor. Oyun, sanatı sosyal sorumlulukla buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor.

Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı, Acan Ağır Aksoy'un uyarladığı eser; hayal gücü, dayanışma ve iyiliğin gücü üzerine kurulu anlatımıyla çocuklara hem estetik hem de duygusal bir deneyim yaşatıyor. Masalın evrensel diliyle sahneye taşınan yapım, geçmişten bugüne uzanan değerleri umut ve sevgi temalarıyla buluşturuyor.

Proje koordinatörlüğünü Acan Ağır Aksoy ve Ayşe Dinç'in üstlendiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımı Acan Ağır Aksoy imzası taşırken, dans düzeni Ayşe Dinç tarafından hazırlandı. Renkli sahne tasarımı, müzik ve hareketle zenginleşen anlatımıyla oyun, çocukların hayal dünyasına dokunmayı hedefliyor.

Devlet Tiyatroları'nın çocuklara yönelik sanatsal üretim vizyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk anlayışını bir araya getiren proje, kültür ve sanatın çocukların gelişimindeki dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'daki prömiyer, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcı Ayşe Ertan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal'ın katılımlarıyla gerçekleşti.