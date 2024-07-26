Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte tatil yapma ihtiyacı da artarken, vizesiz gidilebilecek uygun fiyatlı tatil rotaları sizler için derlendi.İSTANBUL (İGFA) - Vize masrafı gerektirmeyen ve ekonomik ülkeler arasında yer alan bu ülkeler yazın deniz ve kültür tatili yapma imkanı sunuyor.

Yakın zamanda uygun fiyatlarla yurt dışı tatili yapmak isteyenler için vizesiz gidilebilecek tatil rotaları derleyen Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN'un listesinde Üsküp, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkeler yer alıyor.

Tatil severlerin kültür, doğa, deniz temalı tatil konseptlerini bulabilecekleri bu ülkelerde görülecek yerlerden lezzet duraklarına, tarihi yapılardan doğal güzelliklere kadar keşfedilecek birçok cazip nokta bulunuyor.

ÜSKÜP

Balkanlar denilince akla ilk gelen ülkelerden olan Makedonya, vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Üsküp zengin tarihiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Doğa severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden Matka Kanyonu ziyaretçilere tam bir görsel şölen yaşatıyor. Birden fazla yeraltı su mağarasının bulunduğu doğa harikası kanyonda çok sayıda mağarayı da gezmek mümkün.

Üsküp seyahati sırasında Makedonya Meydanı, Taş Köprü, Üsküp Kalesi, Aziz Kurtarıcı Kilisesi ve Üsküp Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Makedonya'nın Antik, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eseri yakından görülebilir. Üsküp’te mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohri Gölü. Avrupa'nın en eski, en derin göllerinden biri olan gölün çevresinde uzanan Ohri şehri de tarihi kiliseleri, manastırları ve antik tiyatroları ile mutlaka keşfedilmesi gereken yerlerden.

PRİŞTİNE

Benzersiz tarihinin yanı sıra çok sayıda doğal güzelliğe sahip bir diğer rota da Kosova. Balkanların kalbi sayılan Kosova, özellikle tarihe yolculuk yapmak isteyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkent Priştine, canlı kültürel etkinlikleri ve hareketli gece hayatıyla dikkat çekerken, tarihi şehir Prizren, Osmanlı döneminden kalma mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Ayrıca, doğaseverler için Rugova Kanyonu ve Mirusha Şelaleleri gibi doğal güzellikler de Kosova’nın keşfedilmeyi bekleyen köşeleri arasında yer alıyor.

SIRBİSTAN

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke ise Sırbistan. El değmemiş yemyeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle her sene binlerce turistin uğrak yeri olan Sırbistan, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Ülkenin başkenti Belgrad, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Belgrad Kalesi, Taş Meydan, Belgrad Ulusal Tiyatrosu ve Belgrad Cumhuriyet Meydanı gibi tarihi ve kültürel noktalar, kentin zengin geçmişini gözler önüne seriyor. Nikola Tesla Müzesi, bilim meraklıları için kaçırılmayacak bir durak olurken, Knez Mihailova Caddesi alışveriş ve yeme-içme olanaklarıyla ünlü. Sırbistan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Tara Milli Parkı, Drina Nehri ve Uvac Kanyonu da doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu büyüleyici ülke, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik barındırıyor.

BOSNA HERSEK

Balkanların kalbinde yer alan Bosna Hersek, tarih kokan Arnavut kaldırımlı sokakları, nefes kesici doğası ve misafirperver halkıyla son zamanlarda seyahat severlerin gözdesi. Osmanlı döneminden kalma camilerden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan köprülere, dağların eteklerindeki kasabalardan, nehir kenarındaki köylere kadar birçok gezilecek yeri olan Bosna Hersek, tarih ve kültür turlarının değişmez adreslerinden biri.

Başkent Saraybosna, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ve canlı pazarlarıyla öne çıkıyor. Şehrin simgesi olan Başçarşı, dar sokakları ve otantik dükkanlarıyla geçmişe yolculuk sunuyor.

Mostar şehri ise ünlü Mostar Köprüsü ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bosna Hersek, aynı zamanda lezzetli yemekleri ve geleneksel Bosna kahvesi ile ziyaretçilerine unutulmaz tatlar sunuyor. Bu ülke, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzellik ve kültürel zenginlik barındırıyor. Farklı deneyimlerle dolu bir yolculuk için tek ihtiyacınız bir uçak bileti.

GÜRCİSTAN

Vizesiz gidilebilecek bir diğer ülke olan Gürcistan, doğa ve kültür tatili vadediyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce kişiyi ağırlayan ülkede, Kura Nehri'nin kenarına kurulan başkent Tiflis, Sovyet döneminden kalma mimari eserler, mağaraların içerisine inşa edilen antik kaya şehirleri ve daha birçok muhteşem noktaya ev sahipliği yapıyor. Tiflis'in eski şehri, dar sokakları, renkli balkonlu evleri ve tarihi hamamları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Ayrıca, Kazbegi Dağı'nın eteklerindeki Gergeti Trinity Kilisesi, doğaseverler ve macera tutkunları için kaçırılmayacak bir durak. Gürcistan, zengin mutfağı ve misafirperver insanlarıyla da unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

KOTOR

İtalyan dokusu, tablo gibi manzaraları ve bol merdivenli, yeşil panjurlu taş evleriyle Avrupa’nın saklı cenneti Kotor da vizesiz gezilebilecek yerlerden. Kotor’un görülmeye değer en etkileyici yapıları arasında şehir surları, Aziz Tryphon Katedrali, Aziz Luka Kilisesi ve Denizcilik Müzesi bulunuyor. Sokak arası meydanları, kiliseleri, katedralleri ve film seti gibi sokaklarıyla büyüleyici atmosfere sahip bölge, turkuaz sularıyla deniz tatili için de ideal. Bu göz alıcı destinasyon, hem tarihi dokusu hem de deniz tatili imkanlarıyla her ziyaretçiyi kendine hayran bırakıyor.