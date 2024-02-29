

1 Ocak 2024’ten bu yana Anayasa’nın 133’üncü maddesine göre tarafsız olması gereken ama AKP iktidarının adeta borazanlığını yapan TRT’nin Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin canlı yayınlarını 2 bin 592 dakika yayınladığını CHP’ye verdikleri süre ise sadece 43 dakika olduğunu belirten Bülbül, “TRT, vergileri sadece AKP’lilerden mi alıyor.

Muhalefet partililer TRT’ye vergi vermiyor mu? TRT’nin bu yaptığı açıkça Anayasal bir suçtur. 2008 ile 2022 yılları arasında TRT’nin kasasına giren toplam para 40.7 milyar lira oldu. Güya devlet televizyonu olan TRT’nin 85 milyonun parasıyla bir kişiye, bir partiye hizmet etmesine izin vermeyeceğiz. “ dedi.