Gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte psikolojik sorunların görünümü de değişiyor. Tokat'ta kliniği bulunan Psikoterapist Uzman Dr. Gülşah Esin Dere, anksiyetenin hem normal bir duygu hem de tedavi gerektiren bir bozukluk olabileceğini belirtti.

TOKAT (İGFA) - Psikoterapist Uzman Dr. Gülşah Esin Dere, son yıllarda en sık karşılaşılan psikolojik sorunlardan biri olan anksiyete bozukluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Anksiyetenin bireyin hayat konforunu olumsuz etkileyebildiğini ifade eden Dere, bu durumun korku, kaygı ve huzursuzluk gibi duygularla ani ve yoğun şekilde ortaya çıkabildiğini söyledi.



ANKSİYETE FİZİKSEL BELİRTİLERLE DE KENDİNİ GÖSTEREBİLİYOR



Dr. Dere, anksiyetenin yalnızca zihinsel değil, fiziksel belirtilerle de kendini gösterebildiğini belirtti. Gerginlik hissi, yoğun endişe ve kan basıncında artış gibi değişimlerin sık görüldüğünü aktaran Dere, anksiyetenin bazı durumlarda normal bir duygu olduğunu da vurguladı.



BAZI DURUMLARDA ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİYOR



Anksiyetenin her zaman olumsuz bir durum olmadığını dile getiren Dere, bu duygunun kimi zaman enerji vererek odaklanmayı artırabildiğini ve stres faktörleriyle başa çıkmayı kolaylaştırabildiğini ifade etti. Ancak bu noktada sınırın iyi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.





PSİKOTERAPİ VE DESTEKLEYİCİ YÖNTEMLER ÖNE ÇIKIYOR



Tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Dere, psikoterapist desteğinin önemli olduğunu söyledi. Konuşma terapisi ve ilaç tedavisinin yanı sıra yoga, egzersiz ve meditasyon gibi yöntemlerin de tedavi sürecine katkı sunduğunu belirten Dere, anksiyetenin kontrol altına alınabildiğini aktardı. Bu süreçte psikoterapist desteğinin etkili olduğu ifade edildi.



DİJİTAL DÜNYANIN KAYGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VURGULANDI



Tokat'ta görev yapan Dr. Gülşah Esin Dere, gelişen ve değişen dünyada dijital yaşamın anksiyete üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Sürekli uyarana maruz kalmanın kaygı düzeyini artırabildiğini belirten Dere, ileri yaşlarda daha büyük sorunlar yaşamamak adına genç yaşlarda psikoterapi desteği almanın kalıcı çözümler sunduğunu dile getirdi.