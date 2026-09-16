Nilüfer Belediyesi, caz müziğinde kendini geliştirmek isteyenler için Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nu açıyor. Sürdürülebilir eğitimle, kalıcı bir caz topluluğu oluşturmayı hedefleyen programda eğitimler ücretsiz olacak. Program için son başvuru 18 Eylül.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına ivme kazandıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Caz müziğinde kendini geliştirmek, üretmek isteyen müzisyenler için Nilüfer Uluslararası Caz Okulu (NUCO) kapılarını açıyor.

Bursa'da sürdürülebilir bir caz eğitim modeli oluşturmayı amaçlanan programda, yıl boyunca devam eden bir müzik eğitim ve gelişim modeli oluşturulacak.

Eylül-Haziran dönemini kapsayan programda, caz müziğine ilgi duyan yetenekler, ulusal ve uluslararası platformda tanınan sanatçı ve mentorlarla bir araya gelecek. Müzisyenlere birlikte öğrenme, üretme, doğaçlama ve dinamik bir sahne deneyimine dayalı nitelikli bir gelişim ortamı sunulacak.

Merkezine birlikte müzik yapma kültürünü ve akran öğrenimini alan program, katılımcıların bireysel sanatsal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra Bursa'da kalıcı bir caz topluluğu oluşturmayı ve kentteki caz kültürünü geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilecek, dört ana fazdan oluşan ve uluslararası deneyimlerle desteklenen program dahilinde, ensemble çalışmaları, doğaçlama atölyeleri, repertuvar geliştirme, bireysel enstrüman çalışmaları, ustalık sınıfları (masterclass), mentor buluşmaları yer alacak. Bursa'daki caz müzisyenleriyle başlayacak düzenli çalışmaların yanı sıra program boyunca konserler, ortak projeler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile dinleyici kitlesini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programa başvurmak isteyenler adaylar, 18 Eylül tarihine kadar https://forms.gle/822h33Duyg6ZZ4sB8 adresi üzerinden başvuru formunu doldurabilecekler.