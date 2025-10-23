Bursa'da 10 yıl önce ilk kez sahnelenen ve kısa sürede seyirci rekorları kırarak adından söz ettiren 'Deli Ayten' tiyatro oyunu, yoğun istek üzerine yeniden izleyiciyle buluşuyor.

BURSA (İGFA) - Gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan oyun, toplumun dışında bırakılmış ama halk arasında efsaneleşmiş bir kadının yalnızlığını, acılarını ve aşkını sahneye taşıyor.

1950'lerin Bursa'sında yaşanan bu gerçek hikâye, şehir efsanesine dönüşmüş bir kadının haykırışlarını, aşkın ve deliliğin iç içe geçtiği dramatik bir dille anlatıyor. Oyun, nostalji, mizah ve müziği harmanlayarak seyirciye hem duygusal hem de unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Oyunun yazarı, yönetmeni ve aynı zamanda 'Cümbüş Hasan' karakterine hayat veren Arda Mat, 'Bu, yarım kalan bir sevda ve aynı zamanda bir vefa borcu. Deli Ayten, Bursa'nın unutulmaması gereken bir hikâyesi. Biz o hikâyeyi yeniden kalplere dokunacak şekilde sahneye taşıyoruz.' dedi.

Yapımcı Ömer Çelikkepçe, oyunun geri dönüşünü, 'Bu oyun, bir şehre duyulan sevdanın, bir kadının unutulmayan hikayesinin sahnedeki yankısı. Deli Ayten, hem Bursa'nın hem kalbimizin hikayesi.' diyerek özetledi.

GÜÇLÜ KADROSU VE CANLI MÜZİKLERİYLE DÖNÜYOR

Başrolünde Sara Atmaca'nın 'Deli Ayten'e hayat verdiği oyunda, Bahtiyar Özdemir, Selçuk Salih Başhan, Fatma Mutlu, Orhan Efe Sakarya , Sibel Uyanıklar Kasap , Orhan Ergün ve Adnan Tunalı gibi değerli oyuncular da sahne alıyor. Yapımcılığını Ömer Çelikkepçe, yönetmenliğini Arda Mat üstleniyor.

'Deli Ayten' müzikali, 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.30'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda yeniden sahnelenecek.