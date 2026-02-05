Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Göz Nuru Koruma Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik geniş çaplı göz sağlığı bilgilendirme dönemi başlatılıyor.

BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halk sağlığını önceleyen projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Göz Nuru Koruma Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için kentte geniş çaplı olarak göz sağlığı hakkında bilinçlendirme dönemi başlatılıyor.

İş birliği çerçevesinde Bursa genelindeki okullarda öğrencilere yönelik göz sağlığı bilgilendirmeleri gerçekleştirilerek çocuklarda görülebilecek görme bozukluklarının erken teşhis edilmesi, gerekli durumlarda ilgili sağlık kuruluşlarına zamanında ve doğru yönlendirmelerin yapılması sağlanacak.

Uzman ekipler tarafından yürütülecek proje sonucunda aileler bilgilendirilerek öğrencilerin eğitim hayatlarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek.



'ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin sağlıklı yetişmeleri adına üstlenilen sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Başkan Bozbey, imzalanan protokolün, göz hastalıkları olan ve ailelerinin farkında olmadığı birçok öğrencinin hastalıklarının teşhis ve tedavilerine destek olacağını belirterek, 'Protokolümüz ile yapılacak faaliyetler gelecekte oluşabilecek göz hastalıklarının erken teşhisine de vesile olacak. Çocuklar ve gençler için attığımız bu önemli adıma yaptığı katkılardan dolayı Göz Nuru Koruma Vakfı'na teşekkür ediyorum' dedi.

Göz Nuru Koruma Vakfı Mesul Müdürü Birtan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin örnek davranışı dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür ederek, iyilik hareketine dahil olmaktan vakıf olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.